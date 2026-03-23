Первый аист появился в гнезде Грицика и Одарки

В новом сезоне наблюдений за аистами зафиксировали первое появление птицы в гнезде. Событие увидели зрители во время прямой трансляции. Об этом сообщает Национальный парк "Пирятинский", передает УНН.

Наконец произошло такое ожидаемое событие нового сезона – первый аист прилетел в гнездо. 22.03.2026 года в 17:11:29 более 200 зрителей в прямом эфире увидели аиста в гнезде. Но это был не наш. Не Грицик, не Одарка. Все, кто следили за предыдущим сезоном, помнят, что 20.03.2025 года первым аистом в гнезде тоже был какой-то чужой, залетный птица, а не его хозяева - говорится в сообщении.

Птица пробыла в гнезде недолго — около полутора минут. За это время она переложила ветку и покинула место в 17:12:52.

Будем ждать дальнейшего развития событий и счастливых и приятных новостей. Будем ждать-выглядывать своих, чтобы непременно дождаться – отмечается в сообщении.

Аист Одарка из Полтавщины снесла третье яйцо, несмотря на то, что ее партнер Грицько покинул ее. Ученые надеются на возвращение Грицька, но в гнезде с Одаркой уже другая птица.