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Во время гуманитарной миссии в Олешках украинские военные также эвакуировали 167 гражданских на правобережье Херсонщины

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Украинские военные эвакуировали 167 жителей правобережья Херсонщины, в том числе 22 детей и 21 маломобильного человека. Людей вывозили заминированными дорогами.

Во время гуманитарной миссии в Олешках украинские военные также эвакуировали 167 гражданских на правобережье Херсонщины

Во время проведения гуманитарной миссии во временно оккупированном городе Олешки Херсонской области украинским военным также удалось эвакуировать 167 гражданских лиц на правобережье Херсонщины. Об этом в воскресенье, 1 ноября, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

"Во время действия режима прекращения огня, введённого на определённых участках Херсонской области для проведения гуманитарной миссии в Олешках, Силы обороны Украины использовали возможности, которые создала обстановка безопасности, для эвакуации жителей правобережья Херсонщины. Речь идёт о населённых пунктах на подконтрольной Украине территории вдоль Днепра, которые ежедневно подвергались обстрелам со стороны армии РФ. Уехать смогли те, кто ранее не имел возможности покинуть опасные районы", — говорится в сообщении.

Так, подразделения гражданско-военного сотрудничества группировки войск "Юг" в сотрудничестве с представителями местных властей эвакуировали в более безопасные населённые пункты Херсонской области 167 гражданских лиц. Среди них — 22 ребёнка и 21 маломобильный человек, которые нуждались в особом внимании и помощи.

Эвакуация проходила в чрезвычайно сложных и опасных условиях. Маршруты пролегали через заминированные дороги, подвергшиеся разрушениям, участки со сожжённой военной техникой и гражданскими автомобилями. Всё это существенно усложняло передвижение и требовало особой осторожности и слаженных действий всех задействованных подразделений.

"Несмотря на эти риски, главным приоритетом остаётся сохранение жизни гражданского населения и оказание помощи тем, кто не имеет возможности самостоятельно покинуть опасные территории. Каждый спасённый человек — это результат совместной работы и слаженного взаимодействия всех привлечённых к гуманитарной миссии", — добавили в Генштабе ВСУ.

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Эвакуация
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Олешки
Херсонская область
Днепр (река)
Украина