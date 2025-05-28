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В ООН пришли к выводу, что удары российских дронов по гражданским в Херсонской области являются преступлениями против человечности: в МИД отреагировали

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Комиссия ООН установила, что российские войска совершили преступления против человечности, атакуя гражданских дронами в Херсонской области. МИД призвал усилить давление на РФ.

В ООН пришли к выводу, что удары российских дронов по гражданским в Херсонской области являются преступлениями против человечности: в МИД отреагировали

Комиссия ООН пришла к выводу, что удары дронов российских вооруженных сил по гражданскому населению в Херсонской области квалифицируются как преступления против человечности в виде убийств. Об этом пишет УНН со ссылкой на ссылкой на доклад ООН и МИД Украины.

Детали 

Доклад Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине:

Независимая международная комиссия по расследованию по Украине пришла к выводу, что российские вооруженные силы совершили преступления против человечности в виде убийств и военные преступления в виде нападений на гражданское население - в результате многомесячных и систематических атак дронов на гражданских лиц на правом берегу Днепра в Херсонской области Украины. Комиссия также установила, что эти действия были совершены с первоочередной целью распространения террора среди гражданского населения, что является нарушением международного гуманитарного права

- говорится в докладе. 

Комиссия задокументировала атаки дронов на гражданских лиц в Херсоне и 16 других населенных пунктах длиной более 100 километров в районах побережья, находящихся под контролем правительства Украины. По официальным данным, к этому моменту погибли почти 150 мирных жителей и еще сотни получили ранения.

В своих расследованиях комиссия опросила более 90 жителей пострадавших районов Херсонской области, включая пострадавших и свидетелей, определила геолокацию более 120 опубликованных видео атак, собрала официальные документы и проанализировала сотни дополнительных видеозаписей и текстовых сообщений, доступных в открытых источниках

- добавили в комиссии. 

Реакция МИД В МИД Украины отметили, что приветствуют обнародование специального доклада Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине, которая основательно задокументировала систематические атаки российских беспилотных летательных аппаратов по гражданским людям в городе Херсон и других населенных пунктах правобережной части Херсонской области.

Это первый международный доклад, который привлекает внимание именно к систематическим обстрелам гражданских людей российскими дронами в Херсоне и Херсонской области. Российский террор против херсонцев, который продолжается с момента деоккупации города и правобережья области, является позорной тактикой террора против гражданских людей, которой необходимо положить конец

- отметили в МИД. 

В МИД подчеркнули, что доклад свидетельствует о грубых нарушениях международного гуманитарного права и международного права в сфере прав человека со стороны РФ, которая продолжает совершать военные преступления, преступления против человечности и осуществлять целенаправленный террор против гражданских украинцев.

Задокументированные факты свидетельствуют об умышленных ударах РФ по гражданским объектам, что является прямым нарушением принципов разграничения и пропорциональности, предусмотренных Женевскими конвенциями и дополнительными протоколами к ним. Собранные комиссией многочисленные свидетельства пострадавших, свидетелей, а также подробный анализ видеодоказательств и документов дают четкое понимание масштабов этих преступлений и непосредственной ответственности российского военного и политического руководства

- отметили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве призвали международное сообщество усилить давление на государство-агрессора, чтобы заставить его прекратить преступления против гражданских людей.

"Подчеркиваем необходимость дальнейшего документирования всех случаев нарушений и привлечения виновных к ответственности, в частности в рамках Специального международного трибунала за преступление агрессии против Украины. МИД Украины подтверждает свою готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству с комиссией ООН и другими международными механизмами в сфере документирования преступлений, совершенных Россией на территории Украины", - резюмировали в МИД.

Напомним

Вчера, 27 мая, в Херсоне российские войска утром атаковали из дрона коммунальщиков, сбросив взрывчатку на автомобиль, известно о 6 пострадавших. 

Павел Башинский

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