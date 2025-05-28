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В ООН дійшли висновку, що удари російських дронів по цивільним на Херсонщині є злочинами проти людяності: в МЗС відреагували

Київ • УНН

 • 754 перегляди

Комісія ООН встановила, що російські війська вчинили злочини проти людяності, атакуючи цивільних дронами на Херсонщині. МЗС закликало посилити тиск на РФ.

В ООН дійшли висновку, що удари російських дронів по цивільним на Херсонщині є злочинами проти людяності: в МЗС відреагували

Комісія ООН дійшла висновку, що удари дронів російських збройних сил по цивільному населенню в Херсонській області кваліфікуються як злочини проти людяності у вигляді вбивств. Про це пише УНН з посиланням на доповідь ООН та МЗС України.

Деталі 

Доповідь Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні:

Незалежна міжнародна комісія з розслідування щодо України дійшла висновку, що російські збройні сили вчинили злочини проти людяності у вигляді вбивств та воєнні злочини у вигляді нападів на цивільне населення - в результаті багатомісячних та систематичних атак дронів на цивільних осіб на правому березі Дніпра в Херсонській області України. Комісія також встановила, що ці дії були вчинені з першочерговою метою поширення терору серед цивільного населення, що є порушенням міжнародного гуманітарного права

- йдеться у доповіді. 

Комісія задокументувала атаки дронів на цивільних осіб у Херсоні та 16 інших населених пунктах довжиною понад 100 кілометрів у районах узбережжя, які знаходяться під контролем уряду України. За офіційними даними, до цього моменту загинуло майже 150 мирних жителів і ще сотні отримали поранення.

У своїх розслідуваннях комісія опитала понад 90 жителів постраждалих районів Херсонської області, включно з постраждалими та свідками, визначила геолокацію понад 120 опублікованих відео атак, зібрала офіційні документи та проаналізувала сотні додаткових відеозаписів та текстових повідомлень, доступних у відкритих джерелах

- додали в комісії. 

Реакція МЗС В МЗС України зазначили, що вітають оприлюднення спеціальної доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, яка ґрунтовно задокументувала систематичні атаки російських безпілотних літальних апаратів по цивільним людям у місті Херсон та інших населених пунктах правобережної частини Херсонської області.

Це перша міжнародна доповідь, які привертає увагу саме до систематичних обстрілів цивільних людей російськими дронами в Херсоні та на Херсонщині. Російський терор проти херсонців, який триває з моменту деокупації міста та правобережжя області, є ганебною тактикою терору проти цивільних людей, якій необхідно покласти край

- зазначили в МЗС. 

У МЗС наголосили, що доповідь свідчить про грубі порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини з боку рф, яка продовжує вчиняти воєнні злочини, злочини проти людяності та здійснювати цілеспрямований терор проти цивільних українців.

Задокументовані факти свідчать про навмисні удари рф по цивільних об’єктах, що є прямим порушенням принципів розрізнення та пропорційності, передбачених Женевськими конвенціями та додатковими протоколами до них. Зібрані комісією численні свідчення потерпілих, свідків, а також детальний аналіз відеодоказів і документів дають чітке розуміння масштабів цих злочинів і безпосередньої відповідальності російського військового та політичного керівництва

- зазначили в міністерстві.

Окрім того, у відомстві закликали міжнародну спільноту посилити тиск на державу-агресора, щоб змусити її припинити злочини проти цивільних людей.

"Наголошуємо на необхідності подальшого документування всіх випадків порушень та притягнення винних до відповідальності, зокрема у межах Спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії проти України. МЗС України підтверджує свою готовність до подальшої тісної співпраці з комісією ООН та іншими міжнародними механізмами у сфері документування злочинів, скоєних росією на території України", - резюмували в МЗС.

Нагадаємо

Вчора, 27 травня, у Херсоні російські війська вранці атакували з дрона комунальників, скинувши вибухівку на автомобіль, відомо про 6 постраждалих. 

Павло Башинський

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