В ООН дійшли висновку, що удари російських дронів по цивільним на Херсонщині є злочинами проти людяності: в МЗС відреагували
Київ • УНН
Комісія ООН встановила, що російські війська вчинили злочини проти людяності, атакуючи цивільних дронами на Херсонщині. МЗС закликало посилити тиск на РФ.
Комісія ООН дійшла висновку, що удари дронів російських збройних сил по цивільному населенню в Херсонській області кваліфікуються як злочини проти людяності у вигляді вбивств. Про це пише УНН з посиланням на доповідь ООН та МЗС України.
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Доповідь Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні:
Незалежна міжнародна комісія з розслідування щодо України дійшла висновку, що російські збройні сили вчинили злочини проти людяності у вигляді вбивств та воєнні злочини у вигляді нападів на цивільне населення - в результаті багатомісячних та систематичних атак дронів на цивільних осіб на правому березі Дніпра в Херсонській області України. Комісія також встановила, що ці дії були вчинені з першочерговою метою поширення терору серед цивільного населення, що є порушенням міжнародного гуманітарного права
Комісія задокументувала атаки дронів на цивільних осіб у Херсоні та 16 інших населених пунктах довжиною понад 100 кілометрів у районах узбережжя, які знаходяться під контролем уряду України. За офіційними даними, до цього моменту загинуло майже 150 мирних жителів і ще сотні отримали поранення.
У своїх розслідуваннях комісія опитала понад 90 жителів постраждалих районів Херсонської області, включно з постраждалими та свідками, визначила геолокацію понад 120 опублікованих відео атак, зібрала офіційні документи та проаналізувала сотні додаткових відеозаписів та текстових повідомлень, доступних у відкритих джерелах
Реакція МЗС В МЗС України зазначили, що вітають оприлюднення спеціальної доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, яка ґрунтовно задокументувала систематичні атаки російських безпілотних літальних апаратів по цивільним людям у місті Херсон та інших населених пунктах правобережної частини Херсонської області.
Це перша міжнародна доповідь, які привертає увагу саме до систематичних обстрілів цивільних людей російськими дронами в Херсоні та на Херсонщині. Російський терор проти херсонців, який триває з моменту деокупації міста та правобережжя області, є ганебною тактикою терору проти цивільних людей, якій необхідно покласти край
У МЗС наголосили, що доповідь свідчить про грубі порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини з боку рф, яка продовжує вчиняти воєнні злочини, злочини проти людяності та здійснювати цілеспрямований терор проти цивільних українців.
Задокументовані факти свідчать про навмисні удари рф по цивільних об’єктах, що є прямим порушенням принципів розрізнення та пропорційності, передбачених Женевськими конвенціями та додатковими протоколами до них. Зібрані комісією численні свідчення потерпілих, свідків, а також детальний аналіз відеодоказів і документів дають чітке розуміння масштабів цих злочинів і безпосередньої відповідальності російського військового та політичного керівництва
Окрім того, у відомстві закликали міжнародну спільноту посилити тиск на державу-агресора, щоб змусити її припинити злочини проти цивільних людей.
"Наголошуємо на необхідності подальшого документування всіх випадків порушень та притягнення винних до відповідальності, зокрема у межах Спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії проти України. МЗС України підтверджує свою готовність до подальшої тісної співпраці з комісією ООН та іншими міжнародними механізмами у сфері документування злочинів, скоєних росією на території України", - резюмували в МЗС.
Нагадаємо
Вчора, 27 травня, у Херсоні російські війська вранці атакували з дрона комунальників, скинувши вибухівку на автомобіль, відомо про 6 постраждалих.