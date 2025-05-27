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У Херсоні росіяни атакували комунальників дроном: шестеро постраждалих

Київ • УНН

 • 1346 перегляди

Російські війська атакували комунальників у Херсоні з дрона, скинувши вибухівку на автомобіль. Внаслідок атаки шестеро людей отримали мінно-вибухові травми та контузії.

У Херсоні росіяни атакували комунальників дроном: шестеро постраждалих

У Херсоні російські війська вранці атакували з дрона комунальників, скинувши вибухівку на автомобіль, відомо про 6 постраждалих, повідомили у Херсонській МВА у вівторок у Telegram, пише УНН.

Сьогодні вранці російські терористи знову атакували з безпілотника наших комунальників

- повідомили у МВА.

У Корабельному районі окупанти, за даними МВА, скинули вибухівку з дрона на автомобіль, в якому бригада КП "Парки Херсона" вирушала на ліквідацію наслідків обстрілів.

Потерпілі - жінки 44 та 61 років і чоловіки 67, 43, 49 та 58 років. У всіх - мінно-вибухові травми і контузії. Нині вони у лікарні. Триває дообстеження

- зазначили в МВА.

Доповнення

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 33 населених пунктів області, у тому числі Херсон. Він повідомив, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 4 приватних будинки. Також окупанти понівечили газопровід, стільникову вежу та приватні автомобілі.

За інформацією ГУНП в області, також ворожими обстрілами пошкоджено заклад охорони здоров’я, адміністративну будівлю, два навчальні заклади, дитячий садочок, банківську установу, об’єкт критичної інфраструктури.

"Через російську агресію 8 людей дістали поранення, з них - 2 дитини", - повідомив Прокудін у соцмережах.

За даними поліції, діти постраждали у Комишанах. Там російські військові вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю. "Поранені 42-річний чоловік та двоє його синів віком 7 і 15 років. У дітей мінно-вибухові травми, контузії, струс головного мозку та уламкові поранення голови. У батька діагностували вибухову травму й контузію", - вказали у поліції.

Юлія Шрамко

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