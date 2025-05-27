В Херсоне россияне атаковали коммунальщиков дроном: шесть пострадавших

Российские войска атаковали коммунальщиков в Херсоне с дрона, сбросив взрывчатку на автомобиль. В результате атаки шесть человек получили минно-взрывные травмы и контузии.

В Херсоне российские войска утром атаковали из дрона коммунальщиков, сбросив взрывчатку на автомобиль, известно о 6 пострадавших, сообщили в Херсонской ГВА во вторник в Telegram, пишет УНН. Сегодня утром российские террористы снова атаковали с беспилотника наших коммунальщиков - сообщили в ГВА. В Корабельном районе оккупанты, по данным ГВА, сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, в котором бригада КП "Парки Херсона" отправлялась на ликвидацию последствий обстрелов.

Пострадавшие - женщины 44 и 61 лет и мужчины 67, 43, 49 и 58 лет. У всех - минно-взрывные травмы и контузии. Сейчас они в больнице. Продолжается дообследование - отметили в ГВА. Дополнение По данным председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 33 населенных пункта области, в том числе Херсон. Он сообщил, что российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах, в частности повредили 2 многоэтажки и 4 частных дома. Также оккупанты повредили газопровод, сотовую вышку и частные автомобили. По информации ГУНП в области, также вражескими обстрелами повреждены учреждение здравоохранения, административное здание, два учебных заведения, детский сад, банковское учреждение, объект критической инфраструктуры. "Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения, из них - 2 ребенка", - сообщил Прокудин в соцсетях. По данным полиции, дети пострадали в Камышанах. Там российские военные ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю. "Ранены 42-летний мужчина и двое его сыновей в возрасте 7 и 15 лет. У детей минно-взрывные травмы, контузии, сотрясение головного мозга и осколочные ранения головы. У отца диагностировали взрывную травму и контузию", - указали в полиции.