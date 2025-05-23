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В Херсонской области россияне пытаются форсировать Днепр небольшими группами и захватить несколько островов – спикер Сил обороны юга

Киев • УНН

 • 1828 просмотра

Российские войска пытаются форсировать Днепр небольшими группами, чтобы оттеснить украинских защитников от Антоновских мостов и захватить острова Забеч, Стрига, Козолыский.

В Херсонской области россияне пытаются форсировать Днепр небольшими группами и захватить несколько островов – спикер Сил обороны юга

В Херсонской области российские захватчики пытаются форсировать Днепр небольшими группами, чтобы оттеснить украинских защитников от Антоновских мостов. Также враг хочет захватить несколько островов, сообщил в эфире телемарафона представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, пишет УНН.

Детали

Враг сосредоточил штурмовые группы для проведения форсировочных действий. Это форсировочные действия небольших групп пехоты, это по одному, по несколько лодок. Враг пытается вытеснить наших защитников от Антоновских мостов

- сообщил Волошин. 

Военный отметил, что захватчики не только пытаются форсировать Днепр небольшими группами, но и стремятся захватить несколько островов.

Также пытается на юге островной зоны враг пытается взять под контроль несколько островов. В частности это Забеч, Стрига, Козолыский. Там он хочет взять какой-то плацдарм и уже дальше остров за островом, пролив за проливом осуществить высадку на правый берег. Однако все эти попытки безуспешны

- пояснил спикер.

Волошин отметил, что враг имеет ресурсы для осуществления таких действий, однако возможности провести полноценное форсирование Днепра у него нет.

Средств у врага достаточно для осуществления этих действий, но для классического форсирования Днепра там таких сил нет

- сообщил Волошин. 

Дополнение

российские оккупанты продвинулись на еще двух направлениях в Донецкой области – в районах населенных пунктов Яблоновка и Надежда, сообщает OSINT-проект DeepState. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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