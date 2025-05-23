На Херсонщині росіяни намагаються форсувати Дніпро невеликими групами та захопити кілька островів – речник Сил оборони півдня
Київ • УНН
Російські війська намагаються форсувати Дніпро невеликими групами, щоб відтіснити українських захисників від Антонівських мостів та захопити острови Забеч, Стрига, Козолиський.
На Херсонщині російські загарбники намагаються форсувати Дніпро невеликими групами, щоб відтіснити українських захисників від Антонівських мостів. Також ворог хоче захопити кілька островів, повідомив в ефірі телемарафону речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише УНН.
Деталі
Ворог зосередив штурмові групи для проведення форсувалньих дій. Це форсувальні дії невеликих груп піхоти, це по одному, по декілька човнів. Ворог намагається витіснити наших оборонців від Антонівських мостів
Військовий зазначив, що загарбники не лише намагаються форсувати Дніпро невеликими групами, а також прагнуть захопити кілька островів.
Також намагається на півдні острівної зони ворог намагається взяти під контроль декілька островів. Зокрема це Забеч, Стрига, Козолиський. Там він хоче взяти якийсь плацдарм і вже далі острів за островом, протока за протокою здійснити висадку на правий берег. Проте всі ці спроби безуспішні
Волошин відзначив, що ворог має ресурси для здійснення таких дій, проте можливості провести повноцінне форсування Дніпра в нього нема.
Засобів у ворога достатньо для здійснення цих дій, але для класичного форсування Дніпра там таких сил немає
Доповнення
російські окупанти просунулись на ще двох напрямках у Донецькій області – в районах населених пунктів Яблунівка і Надіївка, повідомляє OSINT-проект DeepState.