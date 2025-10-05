россияне потеряли доступ к чистой питьевой воде - Служба внешней разведки Украины

$41.280.00
48.500.00
ukenru
4 октября, 08:29 • 28530 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 81014 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 80201 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 89130 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 111811 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 89142 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 43794 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 52691 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 35145 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 22340 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1.3м/с
90%
744мм
Популярные новости
Атака рф на железнодорожный вокзал в Шостке: в одном из вагонов обнаружено тело мужчины4 октября, 14:13 • 24859 просмотра
Снегопад накрыл Западные Балканы и Великобританию: тысячи людей остались без света, дороги заблокированы4 октября, 14:40 • 15550 просмотра
Выборы в Чехии: после подсчета более половины голосов лидирует партия Бабиша4 октября, 15:46 • 8496 просмотра
Зеленский продлил санкции против российских бизнесменов и ввел новые ограничения для военной и нефтяной сфер4 октября, 16:04 • 6084 просмотра
Партия Бабиша побеждает на парламентских выборах в Чехии4 октября, 17:24 • 32234 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 81016 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 57493 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 69387 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 111813 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 89142 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Гитанас Науседа
Актуальные места
Украина
Шостка
Сумская область
Чешская Республика
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 34062 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 32547 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 80202 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 44281 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 46564 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Ту-95
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Бильд

россияне потеряли доступ к чистой питьевой воде - Служба внешней разведки Украины

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

Загрязненная питьевая вода в РФ стала причиной 11 тысяч смертей и 1,4 млн заболеваний в прошлом году. Рост статистики загрязнения водных объектов зафиксирован на реках Волга и Об.

россияне потеряли доступ к чистой питьевой воде - Служба внешней разведки Украины

Каждый девятый россиянин не имеет доступа к чистой воде. В прошлом году загрязненная питьевая вода стала причиной 11 тыс. смертей и заболеваний 1,4 млн человек. Об этом информирует Служба внешней разведки Украины (СВРУ), передает УНН.

Подробности

Отмечается, что каждый девятый россиянин не имеет доступа к чистой питьевой воде.

За прошлый год в РФ загрязненная питьевая вода привела к 11 тысячам смертей, 1,4 млн человек – заболели. Из них 35,1 % – это болезни органов пищеварения, 27 % – мочеполовой системы, 13,3 % – болезни кожи и подкожной клетчатки

- говорится в сообщении.

По информации СВРУ, значительно возросла статистика высокого и экстремально высокого загрязнения водных объектов.

За прошлый год количество случаев достигло 3 095 не менее чем на 334 водных объектах. Больше всего загрязнений зафиксировано на водоемах бассейнов рек Волга и Обь (56 %), за ними следуют Днепр, Енисей (включая приток Ангару), Дон, Амур, Нева, Урал

- сообщили в разведке.

В целом в прошлом году неблагоприятные факторы окружающей среды стали причиной примерно 20,3 тысяч смертей и 2,8 млн случаев заболеваний в РФ. По сравнению с 2022 годом смертность выросла на 37 % и на 30 % увеличилось количество заболеваний.

Напомним

На оккупированных территориях Украины россияне переводят насосные станции, подающие воду в котельные, на забор ее непосредственно из водоемов. Это создает угрозу здоровью людей и разрушает оборудование, что может привести к авариям.

Вита Зеленецкая

Здоровье
Служба внешней разведки Украины
Днепр (река)
Украина