россияне потеряли доступ к чистой питьевой воде - Служба внешней разведки Украины

Каждый девятый россиянин не имеет доступа к чистой воде. В прошлом году загрязненная питьевая вода стала причиной 11 тыс. смертей и заболеваний 1,4 млн человек. Об этом информирует Служба внешней разведки Украины (СВРУ), передает УНН.

Подробности

Отмечается, что каждый девятый россиянин не имеет доступа к чистой питьевой воде.

За прошлый год в РФ загрязненная питьевая вода привела к 11 тысячам смертей, 1,4 млн человек – заболели. Из них 35,1 % – это болезни органов пищеварения, 27 % – мочеполовой системы, 13,3 % – болезни кожи и подкожной клетчатки - говорится в сообщении.

По информации СВРУ, значительно возросла статистика высокого и экстремально высокого загрязнения водных объектов.

За прошлый год количество случаев достигло 3 095 не менее чем на 334 водных объектах. Больше всего загрязнений зафиксировано на водоемах бассейнов рек Волга и Обь (56 %), за ними следуют Днепр, Енисей (включая приток Ангару), Дон, Амур, Нева, Урал - сообщили в разведке.

В целом в прошлом году неблагоприятные факторы окружающей среды стали причиной примерно 20,3 тысяч смертей и 2,8 млн случаев заболеваний в РФ. По сравнению с 2022 годом смертность выросла на 37 % и на 30 % увеличилось количество заболеваний.

Напомним

На оккупированных территориях Украины россияне переводят насосные станции, подающие воду в котельные, на забор ее непосредственно из водоемов. Это создает угрозу здоровью людей и разрушает оборудование, что может привести к авариям.