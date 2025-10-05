росіяни втратили доступ до чистої питної води - Служба зовнішньої розвідки України
Київ • УНН
Забруднена питна вода в РФ спричинила 11 тисяч смертей та 1,4 млн захворювань минулого року. Зростання статистики забруднення водних об'єктів зафіксовано на річках Волга та Об.
Кожен дев’ятий росіянин не має доступу до чистої води. Минулого року забруднена питна вода спричинила 11 тис. смертей і захворювання 1,4 млн осіб. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що кожний дев’ятий росіянин не має доступу до чистої питної води.
За минулий рік у рф забруднена питна вода призвела до 11 тисяч смертей, 1,4 млн людей – захворіли. З-поміж них 35,1 % – це хвороби органів травлення, 27 % – сечостатевої системи, 13,3 % – хвороби шкіри та підшкірної клітковини
За інформацією СЗРУ, значно зросла статистика високого та екстремально високого забруднення водних об'єктів.
За минулий рік кількість випадків сягнула 3 095 не менш ніж на 334 водних об’єктах. Найбільше забруднень зафіксовано на водоймах басейнів річок Волга та Об (56 %), за ними ідуть Дніпро, Єнісей (включно з притокою Ангарою), Дон, Амур, Нева, Урал
Загалом у минулому році несприятливі чинники довкілля стали причиною приблизно 20,3 тисяч смертей і 2,8 млн випадків захворювань у рф. Порівняно з 2022 роком смертність зросла на 37 % та на 30 % збільшилась кількість захворювань.
Нагадаємо
На окупованих територіях України росіяни переводять насосні станції, що постачають воду до котелень, на забір її безпосередньо з водойм. Це створює загрозу здоров'ю людей та руйнує обладнання, що може призвести до аварій.