росіяни втратили доступ до чистої питної води - Служба зовнішньої розвідки України

Кожен дев’ятий росіянин не має доступу до чистої води. Минулого року забруднена питна вода спричинила 11 тис. смертей і захворювання 1,4 млн осіб. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ), передає УНН.

Зазначається, що кожний дев’ятий росіянин не має доступу до чистої питної води.

За минулий рік у рф забруднена питна вода призвела до 11 тисяч смертей, 1,4 млн людей – захворіли. З-поміж них 35,1 % – це хвороби органів травлення, 27 % – сечостатевої системи, 13,3 % – хвороби шкіри та підшкірної клітковини

За інформацією СЗРУ, значно зросла статистика високого та екстремально високого забруднення водних об'єктів.

За минулий рік кількість випадків сягнула 3 095 не менш ніж на 334 водних об’єктах. Найбільше забруднень зафіксовано на водоймах басейнів річок Волга та Об (56 %), за ними ідуть Дніпро, Єнісей (включно з притокою Ангарою), Дон, Амур, Нева, Урал