росіяни втратили доступ до чистої питної води - Служба зовнішньої розвідки України

$41.280.00
48.500.00
ukenru
4 жовтня, 08:29 • 28689 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 81572 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 80542 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 89419 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 112080 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 89260 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 43845 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 52710 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 35162 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 22355 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1.3м/с
91%
744мм
Популярнi новини
Снігопад накрив Західні Балкани та Велику Британію: тисячі людей залишились без світла, дороги заблоковані4 жовтня, 14:40 • 15630 перегляди
Вибори в Чехії: після підрахунку понад половини голосів лідирує партія Бабіша4 жовтня, 15:46 • 8652 перегляди
Зеленський продовжив санкції проти російських бізнесменів та ввів нові обмеження для військової й нафтової сфер4 жовтня, 16:04 • 6246 перегляди
У Великій Британії заарештували шістьох осіб у справі про теракт поблизу синагоги в Манчестері4 жовтня, 16:30 • 4964 перегляди
Партія Бабіша перемагає на парламентських виборах у Чехії4 жовтня, 17:24 • 32327 перегляди
Публікації
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 81574 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 57580 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 69482 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 112081 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 89260 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Гітанас Науседа
Актуальні місця
Україна
Шостка
Сумська область
Чехія
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 34119 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 32598 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 80544 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 44317 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 46600 перегляди
Актуальне
The New York Times
Ту-95
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Bild

росіяни втратили доступ до чистої питної води - Служба зовнішньої розвідки України

Київ • УНН

 • 1208 перегляди

Забруднена питна вода в РФ спричинила 11 тисяч смертей та 1,4 млн захворювань минулого року. Зростання статистики забруднення водних об'єктів зафіксовано на річках Волга та Об.

росіяни втратили доступ до чистої питної води - Служба зовнішньої розвідки України

Кожен дев’ятий росіянин не має доступу до чистої води. Минулого року забруднена питна вода спричинила 11 тис. смертей і захворювання 1,4 млн осіб. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що кожний дев’ятий росіянин не має доступу до чистої питної води. 

За минулий рік у рф забруднена питна вода призвела до 11 тисяч смертей, 1,4 млн людей – захворіли. З-поміж них 35,1 % – це хвороби органів травлення, 27 % – сечостатевої системи, 13,3 % – хвороби шкіри та підшкірної клітковини

- йдеться у дописі.

За інформацією СЗРУ, значно зросла статистика високого та екстремально високого забруднення водних об'єктів. 

За минулий рік кількість випадків сягнула 3 095 не менш ніж на 334 водних об’єктах. Найбільше забруднень зафіксовано на водоймах басейнів річок Волга та Об (56 %), за ними ідуть Дніпро, Єнісей (включно з притокою Ангарою), Дон, Амур, Нева, Урал

- повідомили у розвідці.

Загалом у минулому році несприятливі чинники довкілля стали причиною приблизно 20,3 тисяч смертей і 2,8 млн випадків захворювань у рф. Порівняно з 2022 роком смертність зросла на 37 % та на 30 % збільшилась кількість захворювань.

Нагадаємо

На окупованих територіях України росіяни переводять насосні станції, що постачають воду до котелень, на забір її безпосередньо з водойм. Це створює загрозу здоров'ю людей та руйнує обладнання, що може призвести до аварій.

Віта Зеленецька

Здоров'я
Служба зовнішньої розвідки України
Дніпро (річка)
Україна