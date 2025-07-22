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Обрыв троса на канатной дороге в Киеве: дело о гибели парня передали в суд

Киев • УНН

 • 1214 просмотра

Пять человек, включая проектировщика, директора предприятия, эксперта, предпринимателя и бывшего инженера КП "Плесо", будут судить за гибель 20-летнего юноши в результате обрыва троса на канатной дороге через Днепр 21 июля 2024 года. Причиной трагедии стали просчеты в проекте, использование неподходящего каната и ненадлежащий контроль за состоянием аттракциона.

Обрыв троса на канатной дороге в Киеве: дело о гибели парня передали в суд

За гибель 20-летнего юноши из-за обрыва троса на канатной дороге через Днепр в Киеве будут судить пятерых человек, сообщили в Киевской городской прокуратуре во вторник, пишет УНН.

Подробности

"Прокуроры Печерской окружной прокуратуры города Киева направили в суд обвинительный акт в отношении пяти человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет, в частности, о проектанте аттракциона, директоре предприятия, выигравшего конкурс на обустройство канатной переправы, эксперте, проводившем осмотр аттракциона, предпринимателе, управлявшем канатной дорогой с 2024 года, и бывшем инженере по техническому надзору КП "Плесо".

Трагедия произошла 21 июля 2024 года: стальной канат аттракциона оборвался, в результате чего 20-летний парень упал в Днепр и погиб.

По данным прокуратуры, установлено, что:

  • проектантом аттракциона допущен ряд просчетов, в частности, предусмотрено использование каната, который по своему функциональному назначению не может использоваться для аттракционов. Эта ошибка в конечном итоге и привела к обрыву каната;
    • директор общества утвердил этот технический проект;
      • эксперт частного экспертного учреждения, проводивший экспертизу переправы для предпринимателя для получения разрешения на выполнение работ с повышенной опасностью, при проведении экспертизы канатной переправы не обратил внимание на несоответствие установленного каната целевому назначению;
        • ФЛП, получивший канатную дорогу в управление, согласно инструкции должен был проводить ежедневный осмотр аттракциона перед началом работы и отреагировать на ненадлежащее состояние каната.

          "Этих четырех обвиняемых будут судить за нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 272 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

          "Бывший инженер по техническому надзору КП "Плесо", который отвечал за безопасную эксплуатацию объектов коммунального предприятия, согласно должностным обязанностям должен был осуществлять надлежащий контроль за состоянием аттракциона. Его будут судить за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - отметили в прокуратуре.

          Дополнение

          В июле прошлого года при съезде с башни аттракциона канатной переправы через реку Днепр в Киеве оборвался трос, из-за чего 20-летний парень упал в воду и утонул.

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

          КиевКриминал и ЧП
          Днепр (река)
          Киев
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