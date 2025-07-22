Обрив троса на канатній дорозі в Києві: справу про загибель хлопця передали в суд
Київ • УНН
П'ятьох осіб, включаючи проєктувальника, директора підприємства, експерта, підприємця та колишнього інженера КП "Плесо", судитимуть за загибель 20-річного юнака внаслідок обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро 21 липня 2024 року. Причиною трагедії стали прорахунки в проєкті, використання невідповідного каната та неналежний контроль за станом атракціону.
За загибель 20-річного юнака через обрив тросу на канатній дорозі через Дніпро в Києві судитимуть п'ятьох людей, повідомили у Київській міській прокуратурі у вівторок, пише УНН.
Деталі
"Прокурори Печерської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’яти осіб", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що йдеться зокрема про проєктанта атракціону, директора підприємства, що виграло конкурс на облаштування канатної переправи, експерта, який проводив огляд атракціону, підприємця, який управляв канатною дорогою з 2024 року та колишнього інженера з технічного нагляду КП "Плесо".
Трагедія сталася 21 липня 2024 року: сталевий канат атракціону обірвався, внаслідок чого 20-річного хлопець упав у Дніпро та загинув.
За даними прокуратури, встановлено, що:
- проєктантом атракціону допущено низку прорахунків, зокрема, передбачено використання каната, який за своїм функціональним призначенням не може використовуватись для атракціонів. Ця помилка зрештою і призвела до обриву каната;
- директор товариства затвердив цей технічний проєкт;
- експерт приватної експертної установи, що проводив експертизу переправи для підприємця отримання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою під час проведення експертизи канатної переправи не звернув увагу на невідповідність встановленого канату цільовому призначенню;
- ФОП, який отримав канатну дорогу в управління, згідно з інструкцією повинен був проводити щоденний огляд атракціону перед початком роботи та відреагувати на неналежний стан каната.
"Цих чотирьох обвинувачених судитимуть за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 272 КК України)", - повідомили у прокуратурі.
"Колишній інженер з технічного нагляду КП "Плесо", який відповідав за безпечну експлуатацію об’єктів комунального підприємства, згідно з посадовими обов’язками повинен був здійснювати належний контроль за станом атракціону. Його судитимуть за службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)", - зазначили у прокуратурі.
Доповнення
У липні минулого року при з’їзді з вежі атракціону канатної переправи через річку Дніпро у Києві обірвався трос, через що 20-річний хлопець упав у воду та потонув.