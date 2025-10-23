За минувшие сутки РФ потеряла еще 920 военных в войне против Украины - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
За минувшие сутки, 22 октября, потери российских войск составили около 920 человек. ВСУ также уничтожили 2 танка, 6 боевых бронированных машин и 626 БПЛА.
За прошедшие сутки, 22 октября, потери российских войск составили около 920 человек убитыми и ранеными. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 170 (+920) человек ликвидировано
- танков ‒ 282 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 453 (+6)
- артиллерийских систем ‒ 938 (+24)
- РСЗО ‒ 525 (+1)
- средства ПВО ‒ 230 (+1)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 386 (+626)
- крылатые ракеты ‒ 880 (+16)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 228 (+106)
- специальная техника ‒ 981 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Дональд Трамп опроверг сообщения Wall Street Journal о якобы снятии ограничений для Украины на использование ракет дальнего действия. Он заявил, что США не имеют никакого отношения к этим ракетам.
Агенты АТЕШ заблокировали железнодорожные перевозки оккупантов в Чувашии23.10.25, 01:33 • 2104 просмотра