За минулу добу рф втратила ще 920 військових у війні проти України - Генштаб ЗСУ

$41.740.01
48.470.19
ukenru
22 жовтня, 22:55 • 14170 перегляди
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети TomahawkVideo
22 жовтня, 22:05 • 24600 перегляди
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рфVideo
22 жовтня, 21:40 • 13166 перегляди
"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній Photo
22 жовтня, 20:51 • 21507 перегляди
Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої діїPhoto
22 жовтня, 19:25 • 25264 перегляди
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 39624 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
22 жовтня, 16:19 • 24274 перегляди
Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня
Ексклюзив
22 жовтня, 15:19 • 23038 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
22 жовтня, 15:06 • 21114 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
22 жовтня, 14:00 • 38420 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.5м/с
89%
747мм
Популярнi новини
Як у Києві відключатимуть світло 23 жовтня: ДТЕК оприлюднив графіки22 жовтня, 20:11 • 15592 перегляди
росія атакує Київ безпілотниками: у місті чутно вибухи, працює ППО22 жовтня, 20:23 • 10268 перегляди
Ворожа атака на Київ: уламки БпЛА впали в трьох районах, на дитсадок, будинок та авто22 жовтня, 20:39 • 9994 перегляди
російський безпілотник влучив у синагогу на Подолі - рабин Асман22 жовтня, 22:26 • 13616 перегляди
Росія легалізує захоплення "безхазяйного майна" на окупованих територіях України01:11 • 6602 перегляди
Публікації
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 39634 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
22 жовтня, 14:00 • 38428 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
22 жовтня, 13:53 • 34064 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo22 жовтня, 12:54 • 37380 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto22 жовтня, 10:57 • 40710 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 22206 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 42337 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 56762 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 65840 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 55422 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Brent
Свіфт
Storm Shadow
ChatGPT

За минулу добу рф втратила ще 920 військових у війні проти України - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 1828 перегляди

За минулу добу, 22 жовтня, втрати російських військ склали близько 920 осіб. ЗСУ також знищили 2 танки, 6 бойових броньованих машин та 626 БПЛА.

За минулу добу рф втратила ще 920 військових у війні проти України - Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби, 22 жовтня втрати російських військ склали близько 920 осіб убитими та пораненими. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 170 (+920) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 282 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 453 (+6)
        • артилерійських систем ‒ 938 (+24)
          • РСЗВ ‒ 525 (+1)
            • засоби ППО ‒ 230 (+1)
              • літаків ‒ 428 (0)
                • гелікоптерів ‒ 346 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 386 (+626)
                    • крилаті ракети ‒ 880 (+16)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 228 (+106)
                            • спеціальна техніка ‒ 981 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Дональд Трамп спростував повідомлення Wall Street Journal про нібито зняття обмежень для України на використання ракет дальньої дії. Він заявив, що США не мають жодного стосунку до цих ракет.

                              Агенти АТЕШ заблокували залізничні перевезення окупантів у Чувашії23.10.25, 01:33 • 2162 перегляди

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Воєнний стан
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Дональд Трамп
                              Сполучені Штати Америки
                              Україна