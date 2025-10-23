За минулу добу рф втратила ще 920 військових у війні проти України - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
За минулу добу, 22 жовтня, втрати російських військ склали близько 920 осіб. ЗСУ також знищили 2 танки, 6 бойових броньованих машин та 626 БПЛА.
Протягом минулої доби, 22 жовтня втрати російських військ склали близько 920 осіб убитими та пораненими. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 170 (+920) осіб ліквідовано
- танків ‒ 282 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 453 (+6)
- артилерійських систем ‒ 938 (+24)
- РСЗВ ‒ 525 (+1)
- засоби ППО ‒ 230 (+1)
- літаків ‒ 428 (0)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 386 (+626)
- крилаті ракети ‒ 880 (+16)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 228 (+106)
- спеціальна техніка ‒ 981 (0)
Дані уточнюються.
