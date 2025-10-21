Російські війська атакували Херсон дронами, є постраждалі
Київ • УНН
Вночі 21 жовтня російські війська вдарили безпілотниками Shahed по Корабельному району Херсона. Внаслідок атаки троє людей госпіталізовані.
У ніч проти 21 жовтня, російські війська завдали удару безпілотниками Shahed по Корабельному району Херсона. Внаслідок атаки постраждали троє людей, яких доставили до лікарні. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Херсонської міської військової адміністрації (Херсонської міської ради).
Відомо про трьох поранених внаслідок нічної атаки Херсона російськими ударними БпЛА типу "Шахед" у Корабельному районі
Зазначається, що до лікарні доставили 70-річну жінку та двох чоловіків 53 та 76 років, які отримали мінно-вибухові травми, контузії та осколкові поранення. В одного з чоловіків відкритий перелом передпліччя. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
Нагадаємо
У ніч на 21 жовтня російські військові атакували Харків керованими авіаційними бомбами. В Індустріальному районі Харкова російські КАБи влучили у житловий сектор, пошкодивши щонайменше 15 приватних будинків. Також підтверджено удар по Немишлянському району міста. За словами міського голови у місті девʼятеро постраждалих.