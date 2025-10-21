Російські війська атакували Херсон дронами, є постраждалі

$41.730.10
20 жовтня, 15:34 • 18509 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 39792 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 34156 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 43286 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 78443 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 32604 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 32412 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 12524 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 27236 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 27457 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Меню
Скло літака United міг розбити метеорит: слідчі розглядають незвичну версію інциденту на висоті 11 кмPhoto20 жовтня, 19:10 • 2730 перегляди
росія атакувала Харків керованими авіабомбами: у місті пролунали сильні вибухи20 жовтня, 21:28 • 4264 перегляди
У Києві оголошено повітряну тривогу: загроза балістики20 жовтня, 21:35 • 6462 перегляди
ростовську область рф масовано атакували безпілотники: зникло світло, є поранені (відео)PhotoVideo23:40 • 3300 перегляди
У Києві та областях вдруге за ніч оголосили тривогу01:14 • 10211 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 22360 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 78437 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 50790 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 121685 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 87707 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 14964 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 71049 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 66750 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 86440 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 83819 перегляди
Російські війська атакували Херсон дронами, є постраждалі

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Вночі 21 жовтня російські війська вдарили безпілотниками Shahed по Корабельному району Херсона. Внаслідок атаки троє людей госпіталізовані.

Російські війська атакували Херсон дронами, є постраждалі

У ніч проти 21 жовтня, російські війська завдали удару безпілотниками Shahed по Корабельному району Херсона. Внаслідок атаки постраждали троє людей, яких доставили до лікарні. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Херсонської міської військової адміністрації (Херсонської міської ради).  

Відомо про трьох поранених внаслідок нічної атаки Херсона російськими ударними БпЛА типу "Шахед" у Корабельному районі

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до лікарні доставили 70-річну жінку та двох чоловіків 53 та 76 років, які отримали мінно-вибухові травми, контузії та осколкові поранення. В одного з чоловіків відкритий перелом передпліччя. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо

У ніч на 21 жовтня російські військові атакували Харків керованими авіаційними бомбами. В Індустріальному районі Харкова російські КАБи влучили у житловий сектор, пошкодивши щонайменше 15 приватних будинків. Також підтверджено удар по Немишлянському району міста. За словами міського голови у місті девʼятеро постраждалих.  

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Шахед-136
Херсон