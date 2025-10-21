$41.730.10
20 жовтня, 15:34 • 14333 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 29094 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 28150 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 37452 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 71409 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 31253 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 31467 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 11964 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 26697 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26980 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
російські КАБи пошкодили щонайменше 15 приватних будинків у Харкові: є постраждалі

Київ • УНН

 • 1194 перегляди

В Індустріальному районі Харкова російські КАБи влучили у житловий сектор, пошкодивши щонайменше 15 приватних будинків. На місці обстрілу триває пожежа. Також підтверджено удар по Немишлянському району міста. За словами міського голови у місті девʼятеро постраждалих.

російські КАБи пошкодили щонайменше 15 приватних будинків у Харкові: є постраждалі

російські війська атакували керованими авіабомбами кілька районів Харкова. Є влучання у житловий сектор. Пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків. На місці обстрілу триває пожежа, є постраждалі. Про це інформує Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

У вівторок, 21 жовтня о 00:46 Ігор Терехов повідомив про влучання у приватний сектор Індустріального району. На місці ворожого удару виникла пожежа, є постраждалі.

На дану хвилину відомо про чотирьох постраждалих - у всіх гостра реакція на стрес

- йдеться у дописі Терехова.

"Ворожі КАБи пошкодили щонайменше 15 приватних будинків в Індустріальному районі. Обстеження місця влучання триває", - додав міський голова. 

За словами чиновника, також підтверджено удар по Немишлянському району міста. 

Вже девʼятеро постраждалих

- написав Терехов о 01:06.

Нагадаємо

У ніч на 21 жовтня російські військові атакували Харків керованими авіаційними бомбами, спричинивши серію вибухів. 

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Ігор Терехов
Харків