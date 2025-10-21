російські КАБи пошкодили щонайменше 15 приватних будинків у Харкові: є постраждалі
Київ • УНН
В Індустріальному районі Харкова російські КАБи влучили у житловий сектор, пошкодивши щонайменше 15 приватних будинків. На місці обстрілу триває пожежа. Також підтверджено удар по Немишлянському району міста. За словами міського голови у місті девʼятеро постраждалих.
російські війська атакували керованими авіабомбами кілька районів Харкова. Є влучання у житловий сектор. Пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків. На місці обстрілу триває пожежа, є постраждалі. Про це інформує Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
У вівторок, 21 жовтня о 00:46 Ігор Терехов повідомив про влучання у приватний сектор Індустріального району. На місці ворожого удару виникла пожежа, є постраждалі.
На дану хвилину відомо про чотирьох постраждалих - у всіх гостра реакція на стрес
"Ворожі КАБи пошкодили щонайменше 15 приватних будинків в Індустріальному районі. Обстеження місця влучання триває", - додав міський голова.
За словами чиновника, також підтверджено удар по Немишлянському району міста.
Вже девʼятеро постраждалих
Нагадаємо
У ніч на 21 жовтня російські військові атакували Харків керованими авіаційними бомбами, спричинивши серію вибухів.