росія атакувала Харків керованими авіабомбами: у місті пролунали сильні вибухи
Київ • УНН
В ніч на 21 жовтня російські військові атакували Харків керованими авіаційними бомбами, спричинивши серію вибухів. Зафіксовано чотири вибухи, попередньо в Індустріальному районі міста.
У ніч проти вівторка, 21 жовтня росіяни запустили в напрямку Харкова керовані авіаційні бомби. У місті було чути серію вибухів. Про це інформує Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
Харків атакований ворожими КАБами - у місті пролунали вибухи. Попередньо - Індустріальний район. Деталі уточнюємо
"Чотири вибухи пролунали у місті останніми хвилинами. Попередньо у тому ж Індустріальному районі", - уточнив Терехов.
Нагадаємо
У понеділок, 20 жовтня армія рф завдала удару по енергетичному об'єкту в Славутичі на Київщині. Фахівці працюють над ліквідацією аварії та відновленням енергопостачання, водоканал перейде на резервне живлення.
