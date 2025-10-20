У Славутичі зафіксовано влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури - мер
Київ • УНН
Армія рф завдала удару по енергетичному об'єкту в Славутичі на Київщині. Фахівці працюють над ліквідацією аварії та відновленням енергопостачання, водоканал перейде на резервне живлення.
Армія рф вдарила по енергетичному об’єкту у Славутичі, що на Київщині. Фахівці вже працюють над ліквідацією аварії та відновленням енергопостачання, повідомив мер міста Юрій Фомічев, передає УНН.
Деталі
Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру країни. Знову влучання в обʼєкт енергетики. Фахівці вже працюють над ліквідацією аварії та відновленням енергопостачання
Він зазначив, що водоканал міста перейде на резервне живлення, тому скоро зʼявиться вода. Теплопостачання садочків і шкіл та лікарні працює.
Нагадаємо
росія атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Дніпропетровщині. Це вже шостий масштабний удар по вугільних підприємствах за два місяці.