У Славутичі зафіксовано влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури - мер

Київ • УНН

 • 1000 перегляди

Армія рф завдала удару по енергетичному об'єкту в Славутичі на Київщині. Фахівці працюють над ліквідацією аварії та відновленням енергопостачання, водоканал перейде на резервне живлення.

Армія рф вдарила по енергетичному об’єкту у Славутичі, що на Київщині. Фахівці вже працюють над ліквідацією аварії та відновленням енергопостачання, повідомив мер міста Юрій Фомічев, передає УНН.

Деталі

Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру країни. Знову влучання в обʼєкт енергетики. Фахівці вже працюють над ліквідацією аварії та відновленням енергопостачання

- заявив Фомічев.

Він зазначив, що водоканал міста перейде на резервне живлення, тому скоро зʼявиться вода. Теплопостачання садочків і шкіл та лікарні працює.

Нагадаємо

росія атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Дніпропетровщині. Це вже шостий масштабний удар по вугільних підприємствах за два місяці.

Павло Башинський

