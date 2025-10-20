$41.730.10
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина Ганича
Эксклюзив
14:23 • 22318 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 23462 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 32910 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 65751 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 30033 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 30515 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 11573 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 26276 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 26651 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
В Славутиче зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры - мэр

Киев • УНН

 • 816 просмотра

Армия РФ нанесла удар по энергетическому объекту в Славутиче Киевской области. Специалисты работают над ликвидацией аварии и восстановлением энергоснабжения, водоканал перейдет на резервное питание.

В Славутиче зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры - мэр

Армия РФ ударила по энергетическому объекту в Славутиче, что в Киевской области. Специалисты уже работают над ликвидацией аварии и восстановлением энергоснабжения, сообщил мэр города Юрий Фомичев, передает УНН.

Подробности

Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру страны. Снова попадание в объект энергетики. Специалисты уже работают над ликвидацией аварии и восстановлением энергоснабжения

- заявил Фомичев.

Он отметил, что водоканал города перейдет на резервное питание, поэтому скоро появится вода. Теплоснабжение садиков и школ и больницы работает.

Напомним

Россия атаковала обогатительную фабрику ДТЭК в Днепропетровской области. Это уже шестой масштабный удар по угольным предприятиям за два месяца.

Павел Башинский

Война в УкраинеКиевская область
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Киевская область
Днепропетровская область
ДТЭК