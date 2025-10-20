В Славутиче зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры - мэр
Киев • УНН
Армия РФ нанесла удар по энергетическому объекту в Славутиче Киевской области. Специалисты работают над ликвидацией аварии и восстановлением энергоснабжения, водоканал перейдет на резервное питание.
Армия РФ ударила по энергетическому объекту в Славутиче, что в Киевской области. Специалисты уже работают над ликвидацией аварии и восстановлением энергоснабжения, сообщил мэр города Юрий Фомичев, передает УНН.
Подробности
Враг продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру страны. Снова попадание в объект энергетики. Специалисты уже работают над ликвидацией аварии и восстановлением энергоснабжения
Он отметил, что водоканал города перейдет на резервное питание, поэтому скоро появится вода. Теплоснабжение садиков и школ и больницы работает.
Напомним
Россия атаковала обогатительную фабрику ДТЭК в Днепропетровской области. Это уже шестой масштабный удар по угольным предприятиям за два месяца.