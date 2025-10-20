Шостий удар ворога по вугільних підприємствах ДТЕК: рф атакувала збагачувальну фабрику

$41.730.10
48.760.24
ukenru
12:10 • 1936 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
08:37 • 12786 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22 • 36583 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16 • 20082 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
07:13 • 23891 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
07:07 • 7516 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 24180 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 25795 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 64406 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 105361 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
82%
749мм
Популярнi новини
Всесвітній день боротьби з болем та Міжнародний день статистики: що ще відзначають 20 жовтня20 жовтня, 02:57 • 10148 перегляди
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди20 жовтня, 04:49 • 28891 перегляди
Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський07:56 • 14005 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto08:14 • 23140 перегляди
Голова дипломатії ЄС відповіла, чи не "ляпас" зустріч Трампа з путіним у Будапешті без європейців09:15 • 7412 перегляди
Публікації
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину08:22 • 36589 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto08:14 • 23361 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 105364 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 72217 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 151002 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Андрій Єрмак
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 57506 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 58794 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 77812 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 76310 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 102410 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot
ATACMS
МіГ-31

Шостий удар ворога по вугільних підприємствах ДТЕК: рф атакувала збагачувальну фабрику

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

росія атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Дніпропетровщині. Це вже шостий масштабний удар по вугільних підприємствах за два місяці.

Шостий удар ворога по вугільних підприємствах ДТЕК: рф атакувала збагачувальну фабрику

росія атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Дніпропетровщині. Як повідомили у комапнії, це вже шостий масштабний удар ворога на вугільні підприємства за останні два місяці, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у компанії, ворог атакував збагачувальну фабрику ранком.

Триває ліквідація наслідків атаки. Наші колеги не постраждали 

- йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що це вже шостий масштабний удар ворога на вугільні підприємства за останні два місяці.

Нагадаємо

Російські війська у неділю ввечері завдали ударів по енергетичному об'єкту на території Дніпропетровської та Чернігівської областей. На Дніпропетровщині під землею залишалися 192 шахтарі.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніЕкономіка
Війна в Україні
Електроенергія
Дніпропетровська область
Чернігівська область
ДТЕК