Шостий удар ворога по вугільних підприємствах ДТЕК: рф атакувала збагачувальну фабрику
Київ • УНН
росія атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Дніпропетровщині. Як повідомили у комапнії, це вже шостий масштабний удар ворога на вугільні підприємства за останні два місяці, передає УНН.
Деталі
Як повідомили у компанії, ворог атакував збагачувальну фабрику ранком.
Триває ліквідація наслідків атаки. Наші колеги не постраждали
У компанії додали, що це вже шостий масштабний удар ворога на вугільні підприємства за останні два місяці.
Нагадаємо
Російські війська у неділю ввечері завдали ударів по енергетичному об'єкту на території Дніпропетровської та Чернігівської областей. На Дніпропетровщині під землею залишалися 192 шахтарі.