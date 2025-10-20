Шестой удар врага по угольным предприятиям ДТЭК: рф атаковала обогатительную фабрику
Киев • УНН
россия атаковала обогатительную фабрику ДТЭК в Днепропетровской области. Как сообщили в компании, это уже шестой масштабный удар врага по угольным предприятиям за последние два месяца, передает УНН.
Детали
Как сообщили в компании, враг атаковал обогатительную фабрику утром.
Продолжается ликвидация последствий атаки. Наши коллеги не пострадали
В компании добавили, что это уже шестой масштабный удар врага по угольным предприятиям за последние два месяца.
Напомним
Российские войска в воскресенье вечером нанесли удары по энергетическому объекту на территории Днепропетровской и Черниговской областей. В Днепропетровской области под землей оставались 192 шахтера.