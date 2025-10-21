Россия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами: в городе прогремели сильные взрывы
Киев • УНН
В ночь на 21 октября российские военные атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами, вызвав серию взрывов. Зафиксировано четыре взрыва, предварительно в Индустриальном районе города.
В ночь на вторник, 21 октября, россияне запустили в направлении Харькова управляемые авиационные бомбы. В городе была слышна серия взрывов. Об этом информирует Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Харьков атакован вражескими КАБами - в городе прогремели взрывы. Предварительно - Индустриальный район. Детали уточняем
"Четыре взрыва прогремели в городе в последние минуты. Предварительно в том же Индустриальном районе", - уточнил Терехов.
Напомним
В понедельник, 20 октября, армия РФ нанесла удар по энергетическому объекту в Славутиче Киевской области. Специалисты работают над ликвидацией аварии и восстановлением энергоснабжения, водоканал перейдет на резервное питание.
