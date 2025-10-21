российские КАБы повредили не менее 15 частных домов в Харькове: есть пострадавшие
Киев • УНН
В Индустриальном районе Харькова российские КАБы попали в жилой сектор, повредив не менее 15 частных домов. На месте обстрела продолжается пожар. Также подтвержден удар по Немышлянскому району города. По словам городского головы, в городе девять пострадавших.
российские войска атаковали управляемыми авиабомбами несколько районов Харькова. Есть попадания в жилой сектор. Повреждено по меньшей мере 15 частных домов. На месте обстрела продолжается пожар, есть пострадавшие. Об этом информирует Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
Во вторник, 21 октября в 00:46 Игорь Терехов сообщил о попадании в частный сектор Индустриального района. На месте вражеского удара возник пожар, есть пострадавшие.
На данную минуту известно о четырех пострадавших - у всех острая реакция на стресс
"Вражеские КАБы повредили по меньшей мере 15 частных домов в Индустриальном районе. Обследование места попадания продолжается", - добавил городской голова.
По словам чиновника, также подтвержден удар по Немышлянскому району города.
Уже девять пострадавших
Напомним
В ночь на 21 октября российские военные атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами, вызвав серию взрывов.