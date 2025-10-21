Российские войска атаковали Херсон дронами, есть пострадавшие
Киев • УНН
Ночью 21 октября российские войска ударили беспилотниками Shahed по Корабельному району Херсона. В результате атаки три человека госпитализированы.
В ночь на 21 октября российские войска нанесли удар беспилотниками Shahed по Корабельному району Херсона. В результате атаки пострадали три человека, которые были доставлены в больницу. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Херсонской городской военной администрации (Херсонского городского совета).
Известно о трех раненых в результате ночной атаки Херсона российскими ударными БпЛА типа "Шахед" в Корабельном районе
Отмечается, что в больницу доставили 70-летнюю женщину и двух мужчин 53 и 76 лет, которые получили минно-взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. У одного из мужчин открытый перелом предплечья. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним
В ночь на 21 октября российские военные атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами. В Индустриальном районе Харькова российские КАБы попали в жилой сектор, повредив по меньшей мере 15 частных домов. Также подтвержден удар по Немышлянскому району города. По словам городского головы, в городе девять пострадавших.