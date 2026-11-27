Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк прокомментировал договоренность о продаже международных активов российской нефтяной компании "Лукойл" консорциуму во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли. Он обратил внимание на то, что акции российской компании, используемые для расчета, будут храниться на счете в ОАЭ, а сам "Лукойл" пока не получит денег, пишет УНН.

Зарубежные активы "Лукойла", стоимость которых оценивают примерно в 16 млрд долларов, по сообщениям, переходят к консорциуму во главе с Тоддом Боэли примерно за 10 млрд долларов в ценных бумагах "Лукойла", которые будут храниться на эскроу-счете в ОАЭ. Поэтому пока никакие средства "Лукойлу" не поступают. США и Великобритания ввели санкции против компании в октябре прошлого года. ЕС до сих пор этого не сделал. Пора определяться - говорится в сообщении.

Речь идет о сделке, которую консорциум американского инвестора Тодда Боэли подписал с "Лукойлом" 25 ноября. Она предусматривает приобретение международного бизнеса российской компании, в частности нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и сети автозаправочных станций. Общую стоимость активов оценивают примерно в 16 млрд долларов.

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Расчет планируют осуществить путем передачи ценных бумаг "Лукойла" номинальной стоимостью 10 млрд долларов. Их приобрели у американских и британских инвестиционных фондов, а также депозитарных банков. После начала полномасштабного вторжения России в Украину эти бумаги были заморожены и обесценились для западных инвесторов.

По словам Боэли, такая схема позволяет вернуть средства инвесторам, которые фактически потеряли возможность распоряжаться этими акциями.

По сути, мы обмениваем акции, которые ничего не стоят для американцев, на деньги, которые возвращаются им - объяснил американский инвестор в комментарии Reuters.

При этом ценные бумаги не будут передавать "Лукойлу" непосредственно — их разместят на эскроу-счете в Объединенных Арабских Эмиратах. Сделка еще требует разрешения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), а ее завершение может занять до года.

Однако именно механизм расчета вызывает вопросы относительно соблюдения санкций. По оценке американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), предложенная схема предусматривает, что "Лукойл" сможет получить доступ к заблокированным акциям через пять лет независимо от того, будут ли к тому моменту отменены американские санкции.

Аналитики также обращают внимание на то, что счет планируют открыть в ОАЭ, а не под юрисдикцией США. Это может противоречить предыдущим требованиям американского Минфина относительно блокирования любой финансовой выгоды для российской компании от продажи ее зарубежных активов.

Отдельным вопросом остается позиция Европейского союза. "Лукойл" до сих пор не находится под санкциями ЕС, хотя его активы расположены в нескольких европейских странах, в частности в Болгарии, Румынии и Нидерландах.

Таким образом, как отметил Власюк, ситуация требует определенности со стороны Европы. Ведь отсутствие европейских санкций означает, что у Брюсселя меньше инструментов влияния на операции с международными активами российской компании.

Окончательные последствия сделки для "Лукойла" будут зависеть от решения американского Минфина, условий размещения акций на эскроу-счете и механизма их возможной разблокировки.

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