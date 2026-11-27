Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк прокоментував домовленість про продаж міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл" консорціуму на чолі з американським мільярдером Тоддом Боулі. Він звернув увагу на те, що акції російської компанії, які використовують для розрахунку, зберігатимуться на рахунку в ОАЕ, а сам "Лукойл" поки не отримає грошей, пише УНН.

Закордонні активи "Лукойлу", вартість яких оцінюють приблизно у 16 млрд доларів, за повідомленнями, переходять до консорціуму на чолі з Тоддом Боулі приблизно за 10 млрд доларів у цінних паперах "Лукойлу", які зберігатимуться на ескроу-рахунку в ОАЕ. Тож наразі жодні кошти до "Лукойлу" не надходять. США та Велика Британія запровадили санкції проти компанії торік у жовтні. ЄС досі цього не зробив. Час визначатися - йдеться в повідомлені.

Мова йде про угоду, яку консорціум американського інвестора Тодда Боулі підписав із "Лукойлом" 25 листопада. Вона передбачає придбання міжнародного бізнесу російської компанії, зокрема нафтових родовищ, нафтопереробних заводів і мережі автозаправних станцій. Загальну вартість активів оцінюють приблизно у 16 млрд доларів.

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Розрахунок планують здійснити шляхом передачі цінних паперів "Лукойлу" номінальною вартістю 10 млрд доларів. Їх придбали в американських і британських інвестиційних фондів, а також депозитарних банків. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ці папери були заморожені та знецінені для західних інвесторів.

За словами Боулі, така схема дозволяє повернути кошти інвесторам, які фактично втратили можливість розпоряджатися цими акціями.

По суті, ми обмінюємо акції, які нічого не варті для американців, на гроші, які повертаються до них - пояснив американський інвестор у коментарі Reuters.

Водночас цінні папери не передаватимуть "Лукойлу" безпосередньо — їх розмістять на ескроу-рахунку в Об'єднаних Арабських Еміратах. Угода ще потребує дозволу Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), а її завершення може тривати до року.

Однак саме механізм розрахунку викликає запитання щодо дотримання санкцій. За оцінкою американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), запропонована схема передбачає, що "Лукойл" зможе отримати доступ до заблокованих акцій через п'ять років незалежно від того, чи будуть на той момент скасовані американські санкції.

Аналітики також звертають увагу на те, що рахунок планують відкрити в ОАЕ, а не під юрисдикцією США. Це може суперечити попереднім вимогам американського Мінфіну щодо блокування будь-якої фінансової вигоди для російської компанії від продажу її закордонних активів.

Окремим питанням залишається позиція Європейського Союзу. "Лукойл" досі не перебуває під санкціями ЄС, хоча його активи розташовані в кількох європейських країнах, зокрема Болгарії, Румунії та Нідерландах.

Таким чином, як зазначив Власюк, ситуація потребує визначеності з боку Європи. Адже відсутність європейських санкцій означає, що Брюссель має менше інструментів впливу на операції з міжнародними активами російської компанії.

Остаточні наслідки угоди для "Лукойлу" залежатимуть від рішення американського Мінфіну, умов розміщення акцій на ескроу-рахунку та механізму їхнього можливого розблокування.

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