российское правительство продлило запрет на экспорт большинства видов авиационного топлива на четыре месяца, до марта, чтобы обеспечить поставки на внутренний рынок, поскольку Украина продолжает атаковать нефтеперерабатывающие заводы страны, передает УНН.

Детали

Подписано постановление о запрете экспорта топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Ограничение действует с 1 декабря 2026 года по 31 марта 2027 года включительно - говорится в сообщении российского правительства.

Отмечается, что предыдущий аналогичный запрет, введенный в июне 2026 года, истекает 30 ноября 2026 года.

Как заявили в правительстве, ограничения не коснутся, в частности, поставок авиационного керосина в рамках международных межправительственных соглашений.

Издание Bloomberg сообщает, что этот шаг подчеркивает растущее давление на топливно-энергетическую промышленность россии после того, как Киев в конце прошлого месяца начал новый раунд атак на нефтеперерабатывающие заводы, чтобы ограничить доходы москвы от энергетики и увеличить стоимость войны для рядовых россиян. Почти ежедневные удары недавно снизили объем переработки сырой нефти в стране до самого низкого уровня более чем за два десятилетия.

В то же время издание отмечает, что россия не является основным поставщиком авиационного топлива на международные рынки. Согласно данным, собранным Bloomberg на основе данных аналитической компании Vortexa Ltd., в 2025 году она экспортировала в среднем 30 000 баррелей в день, или менее 2% мировых запасов.

Напомним

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