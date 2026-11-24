Россия в четвертый раз подряд не получила место в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

По информации дипломатов, Россия уступила Польше и Эстонии. 117 голосов — за Польшу, 111 — за Эстонию и лишь 46 — за Россию.

Государство, которое систематически нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия и использует запрещенные химические вещества как средство агрессии, не может контролировать ее выполнение. Поздравляем Польшу и Эстонию. Международное право должно быть нерушимым. Никаких попустительств, никакой безнаказанности, никаких исключений — отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

МИД призвал партнеров к "решительным действиям" после отчета ОЗХО в подтверждение использования рф химических веществ против Украины

Контекст

Организация по запрещению химического оружия, ОЗХО (англ. OPCW) — независимая международная организация, созданная при поддержке ООН 29 апреля 1997 года после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия, открытой для подписания в январе 1993 года.

Главные задачи — обеспечение контроля за соблюдением запрета на использование химического оружия, ликвидация его запасов, содействие развитию сотрудничества в области мирной химии, оказание помощи государствам в обеспечении защиты от химического оружия, обеспечение нераспространения химического оружия. Она следит за соблюдением и выполнением Конвенции и устанавливает условия для уничтожения химического оружия.

Штаб-квартира расположена в Гааге (Нидерланды). К организации присоединились 190 государств-участников (по состоянию на октябрь 2013 года).