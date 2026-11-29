кремль хочет обменять осуждённую за наркотики бразильскую футболистку на разоблачённого шпиона ГРУ
Киев • УНН
москва хочет обменять осуждённую в России бразильскую футболистку Летисию Вильяр на агента ГРУ Сергея Черкасова. Вильяр отбывает пятилетний срок за наркотики.
Россия предложила Бразилии обменять осуждённую за контрабанду наркотиков футболистку Летисию Вильяр на агента российской военной разведки Сергея Черкасова, который пытался проникнуть в Международный уголовный суд. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Черкасов переехал в Бразилию в 2010 году, где по поддельным документам получил гражданство на имя Виктора Мюллера Феррейры. Под вымышленной личностью он прожил 12 лет, получив высшее образование в Ирландии и США.
В 2022 году нидерландские спецслужбы разоблачили российского агента, когда тот пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд. После возвращения в Бразилию его приговорили к 15 годам заключения за мошенничество с персональными данными, однако впоследствии сократили срок до 5 лет и 2 месяцев.
Экстрадиции Черкасова ранее безрезультатно добивались как США, так и Россия.
Как бразильская футболистка стала фигуранткой возможного обмена
В 2025 году участницу сборной Бразилии по пляжному футболу Летисию Вильяр задержали на эстонско-российской границе. У спортсменки обнаружили 6,13 грамма гашиша, который, по её словам, она легально приобрела в медицинских целях.
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Летом 2026 года российский суд приговорил футболистку к 5 годам и 2 месяцам колонии. Сейчас она отбывает наказание в Мордовии и неоднократно обращалась к президенту Бразилии Луле да Силве с просьбой вернуть её домой.
Подобный обмен состоялся в декабре 2022 года, когда Россия освободила американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в обмен на осуждённого в США российского торговца оружием Виктора Бута.