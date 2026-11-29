Россия предложила Бразилии обменять осуждённую за контрабанду наркотиков футболистку Летисию Вильяр на агента российской военной разведки Сергея Черкасова, который пытался проникнуть в Международный уголовный суд. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Черкасов переехал в Бразилию в 2010 году, где по поддельным документам получил гражданство на имя Виктора Мюллера Феррейры. Под вымышленной личностью он прожил 12 лет, получив высшее образование в Ирландии и США.

В 2022 году нидерландские спецслужбы разоблачили российского агента, когда тот пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд. После возвращения в Бразилию его приговорили к 15 годам заключения за мошенничество с персональными данными, однако впоследствии сократили срок до 5 лет и 2 месяцев.

Экстрадиции Черкасова ранее безрезультатно добивались как США, так и Россия.

Как бразильская футболистка стала фигуранткой возможного обмена

В 2025 году участницу сборной Бразилии по пляжному футболу Летисию Вильяр задержали на эстонско-российской границе. У спортсменки обнаружили 6,13 грамма гашиша, который, по её словам, она легально приобрела в медицинских целях.

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Летом 2026 года российский суд приговорил футболистку к 5 годам и 2 месяцам колонии. Сейчас она отбывает наказание в Мордовии и неоднократно обращалась к президенту Бразилии Луле да Силве с просьбой вернуть её домой.

Подобный обмен состоялся в декабре 2022 года, когда Россия освободила американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в обмен на осуждённого в США российского торговца оружием Виктора Бута.