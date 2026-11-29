росія запропонувала Бразилії обміняти засуджену за контрабанду наркотиків футболістку Летісію Вільяр на агента російської військової розвідки сергія черкасова, який намагався проникнути до Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

черкасов переїхав до Бразилії у 2010 році, де за підробленими документами отримав громадянство на ім'я Віктора Мюллера Феррейри. Під вигаданою особистістю він прожив 12 років, здобувши вищу освіту в Ірландії та США.

У 2022 році нідерландські спецслужби викрили російського агента, коли той намагався працевлаштуватися до Міжнародного кримінального суду. Після повернення до Бразилії його засудили до 15 років ув'язнення за шахрайство з персональними даними, однак згодом скоротили термін до 5 років і 2 місяців.

Екстрадиції черкасова раніше безрезультатно домагалися як США, так і росія.

Як бразильська футболістка стала фігуранткою можливого обміну

У 2025 році учасницю збірної Бразилії з пляжного футболу Летісію Вільяр затримали на естонсько-російському кордоні. У спортсменки виявили 6,13 грама гашишу, який, за її словами, вона легально придбала в медичних цілях.

Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі

Влітку 2026 року російський суд засудив футболістку до 5 років і 2 місяців колонії. Наразі вона відбуває покарання в мордовії та неодноразово зверталася до президента Бразилії Лули да Сілви з проханням повернути її додому.

Подібний обмін відбувся у грудні 2022 року, коли росія звільнила американську баскетболістку Бріттні Грайнер в обмін на засудженого у США російського торговця зброєю віктора бута.

ФІФА розглядає скасування єдиної премії миру, врученої Трампу - NYT