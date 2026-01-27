$43.130.01
51.060.41
ukenru
17:43 • 360 перегляди
Меню
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі

Київ • УНН

 • 384 перегляди

У Києві затримано 35-річну шпигунку кдб білорусі, яка з 2015 року працювала на білоруські спецслужби. Вона намагалася проникнути в один з підрозділів української воєнної розвідки.

Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі

У Києві затримано глибоко законспіровану шпигунку, яка працювала на кдб рб з 2015 року, яка яка намагалась інфільтруватись до одного з підрозділів української воєнної розвідки, передає УНН із посиланням на ГУР та Офіс Генпрокурора.

У межах спільної тривалої та комплексної спецоперації власної безпеки ГУР МО України та слідчих СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України викрито шпигунку з білоруського кґб, яка намагалась інфільтруватись до одного з підрозділів української воєнної розвідки. 35-річну ворожу агентку затримали в Києві, їй оголошено підозру в шпигунстві

- повідомили у ГУР.

 Деталі

У межах спецоперації, яка тривала декілька місяців, співробітники СБУ та власної безпеки ГУР документували злочинну білоруської  шпигунки та вели з нею оперативну гру ― під виглядом секретних даних їй "згодовували" дезінформацію. 

Агентка працювала на білоруське кґб з 2015 року. У 2020 її відрядили для агентурної роботи на територію України. Прикриттям слугувала журналістська діяльність ― після роботи на підсанкційному каналі медведчука"112" шпигунка влаштувалась в одне із провідних медіа України. 

Далі за наказом куратора під легендою необхідності медобстеження жінка виїхала на додатковий інструктаж в одну з країн ЄС. Від чекістів вона отримала завдання збирати інформацію про білорусів і росіян, які воюють проти держави-агресора на боці України. 

Шпигував за бойовою авіацією на заході України: правоохоронці викрили шпигуна рф12.11.25, 10:59 • 4150 переглядiв

Також білоруська шпигунка повинна була встановити зв’язки з працівниками посольства КНР в Києві, аби зібрати інформацію про діяльність китайських дипломатів в Україні. 

Після збору об’ємної доказової бази ворожу агентку затримали в Києві, вилучили смартфон та диктофон, які вона використовувала для збору закритих відомостей. 

Наразі шпигунка перебуває під вартою. Їй загрожує 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, резюмували у розвідці.

Антоніна Туманова

