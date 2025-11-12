Шпигував за бойовою авіацією на заході України: правоохоронці викрили шпигуна рф
Київ • УНН
СБУ затримала 20-річного мешканця Хмельниччини, який за допомогою прихованих мінікамер шпигував за українською бойовою авіацією. Йому загрожує довічне позбавлення волі за державну зраду.
20-річний мешканець Хмельниччини відстежував місця базування бойових літаків ЗСУ за допомогою прихованих мінікамер із онлайн-трансляцією. Агента рф було затримано "на гарячому", передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
Деталі
СБУ затримала колаборанта, який відстежував місця базування бойової авіації ЗСУ. За даними слідства, 20-річний мешканець Хмельниччини, який потрапив до уваги рашистів, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.
Головним завданням фігуранта було відстежити місця базування, кількість та графіки вильотів українських бойових літаків. Молодик встановлював біля українських авіабаз приховані мінікамери із онлайн-трансляцією та віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Окупанти сподівалися в режимі реального часу фіксувати наявність та види авіації на вітчизняних аеродромах.
Втім, співробітники СБУ загримали агента "на гарячому", коли колаборант облаштовував фотопастки в районі одного із військових об’єктів.
Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Контррозвідка СБУ затримала 18-річного інформатора, який шпигував за військовими ешелонами на Полтавщині та Кіровоградщині. Зловмисник встановлював приховані камери та намагався виявити розташування ППО, йому загрожує до 8 років тюрми.
