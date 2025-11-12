$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20838 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51076 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47602 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50922 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48724 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44644 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60571 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82373 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132077 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132077 перегляди
Шпигував за бойовою авіацією на заході України: правоохоронці викрили шпигуна рф

Київ • УНН

 • 3372 перегляди

СБУ затримала 20-річного мешканця Хмельниччини, який за допомогою прихованих мінікамер шпигував за українською бойовою авіацією. Йому загрожує довічне позбавлення волі за державну зраду.

Шпигував за бойовою авіацією на заході України: правоохоронці викрили шпигуна рф

20-річний мешканець Хмельниччини відстежував місця базування бойових літаків ЗСУ за допомогою прихованих мінікамер із онлайн-трансляцією. Агента рф було затримано "на гарячому", передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

СБУ затримала колаборанта, який відстежував місця базування бойової авіації ЗСУ. За даними слідства, 20-річний мешканець Хмельниччини, який потрапив до уваги рашистів, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Головним завданням фігуранта було відстежити місця базування, кількість та графіки вильотів українських бойових літаків. Молодик встановлював біля українських авіабаз приховані мінікамери із онлайн-трансляцією та віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Окупанти сподівалися в режимі реального часу фіксувати наявність та види авіації на вітчизняних аеродромах.

Втім, співробітники СБУ загримали агента "на гарячому", коли колаборант облаштовував фотопастки в районі одного із військових об’єктів.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.  

Нагадаємо

Контррозвідка СБУ затримала 18-річного інформатора, який шпигував за військовими ешелонами на Полтавщині та Кіровоградщині. Зловмисник встановлював приховані камери та намагався виявити розташування ППО, йому загрожує до 8 років тюрми.

Ігор Тележніков

Війна в УкраїніКримінал та НП
