Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Шпионил за боевой авиацией на западе Украины: правоохранители разоблачили шпиона РФ

Киев • УНН

 • 1382 просмотра

СБУ задержала 20-летнего жителя Хмельницкой области, который с помощью скрытых мини-камер шпионил за украинской боевой авиацией. Ему грозит пожизненное лишение свободы за государственную измену.

Шпионил за боевой авиацией на западе Украины: правоохранители разоблачили шпиона РФ

20-летний житель Хмельницкой области отслеживал места базирования боевых самолетов ВСУ с помощью скрытых мини-камер с онлайн-трансляцией. Агент РФ был задержан "на горячем", передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Подробности

СБУ задержала коллаборанта, который отслеживал места базирования боевой авиации ВСУ. По данным следствия, 20-летний житель Хмельницкой области попал в поле зрения рашистов, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

Главной задачей фигуранта было отслеживать места базирования, количество и графики вылетов украинских боевых самолетов. Молодой человек устанавливал возле украинских авиабаз скрытые мини-камеры с онлайн-трансляцией и удаленным доступом для российских спецслужбистов. Оккупанты надеялись в режиме реального времени фиксировать наличие и виды авиации на отечественных аэродромах.

Впрочем, сотрудники СБУ задержали агента "на горячем", когда коллаборант обустраивал фотоловушки в районе одного из военных объектов.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Контрразведка СБУ задержала 18-летнего информатора, который шпионил за военными эшелонами в Полтавской и Кировоградской областях. Злоумышленник устанавливал скрытые камеры и пытался выявить расположение ПВО, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

