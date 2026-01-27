$43.130.01
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси

Киев • УНН

В Киеве задержана 35-летняя шпионка кгб беларуси, которая с 2015 года работала на белорусские спецслужбы. Она пыталась проникнуть в одно из подразделений украинской военной разведки.

В Киеве задержана глубоко законспирированная шпионка, работавшая на кгб рб с 2015 года, которая пыталась внедриться в одно из подразделений украинской военной разведки, передает УНН со ссылкой на ГУР и Офис Генпрокурора.

В рамках совместной длительной и комплексной спецоперации собственной безопасности ГУР МО Украины и следователей СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины разоблачена шпионка из белорусского кгб, которая пыталась внедриться в одно из подразделений украинской военной разведки. 35-летняя вражеская агентка задержана в Киеве, ей объявлено подозрение в шпионаже

- сообщили в ГУР.

Детали

В рамках спецоперации, которая длилась несколько месяцев, сотрудники СБУ и собственной безопасности ГУР документировали преступную деятельность белорусской шпионки и вели с ней оперативную игру — под видом секретных данных ей "скармливали" дезинформацию.

Агентка работала на белорусское кгб с 2015 года. В 2020 году ее отправили для агентурной работы на территорию Украины. Прикрытием служила журналистская деятельность — после работы на подсанкционном канале Медведчука "112" шпионка устроилась в одно из ведущих медиа Украины.

Далее по приказу куратора под легендой необходимости медобследования женщина выехала на дополнительный инструктаж в одну из стран ЕС. От чекистов она получила задание собирать информацию о белорусах и россиянах, воюющих против государства-агрессора на стороне Украины.

Шпионил за боевой авиацией на западе Украины: правоохранители разоблачили шпиона РФ12.11.25, 10:59 • 4150 просмотров

Также белорусская шпионка должна была установить связи с сотрудниками посольства КНР в Киеве, чтобы собрать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.

После сбора объемной доказательной базы вражеская агентка задержана в Киеве, изъяты смартфон и диктофон, которые она использовала для сбора закрытых сведений.

Сейчас шпионка находится под стражей. Ей грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества, резюмировали в разведке.

Антонина Туманова

