$43.520.0251.270.05
ukenru
В ОП рассказали о ключевых этапах на пути к запуску Спецтрибунала по российской агрессии

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Международная коалиция из 20 государств подготовила правовую основу для создания трибунала. Полноценная работа суда и вынесение приговоров ожидаются уже в 2026 году.

В Офисе президента Украины рассказали, какие этапы необходимо преодолеть на пути к полноценному запуску Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Об этом сообщает ОП, пишет УНН.

Детали

Как отмечено, сейчас завершился основной юридический этап работы над трибуналом. Международная коалиция государств подготовила правовую основу для создания и запуска трибунала, и сейчас он переходит из стадии политического решения к практическому запуску.

Украина уже ратифицировала двустороннее соглашение с Советом Европы. С февраля 2026 года начала работать передовая группа в Гааге и Страсбурге, которая готовит организационный запуск трибунала.

14–15 мая в Кишиневе Совет Европы должен сделать следующий шаг к запуску Спецтрибунала и заключить соглашение о его руководящем комитете.

Обеспеченная поддержка уверенно превышает необходимый минимум для подписания соглашения. Первые 20 государств уже подтвердили намерение присоединиться. Это Австрия, Великобритания, Исландия, Испания, Эстония, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Германия, Нидерланды, Норвегия, Словения, Польша, Португалия, Франция, Хорватия, Швеция и Украина. Это открывает путь к утверждению соглашения в мае, запуску Спецтрибунала и присоединению новых государств

- говорится в сообщении.

После завершения подготовительных этапов трибунал должен перейти к полноценной работе, в частности, расследованиям, предъявлению обвинений, судебным разбирательствам и вынесению приговоров по преступлению агрессии.

В дальнейшем планируются следующие этапы работы над созданием Спецтрибунала:

  • Фаза 1 (Skeleton Tribunal) – переходный этап. В Гааге формируют "каркас" институции: избирают 15 судей в реестр, назначают регистратора, постепенно набирают основной персонал, утверждают процессуальные правила, заключают международные соглашения о сотрудничестве и создают административную и техническую инфраструктуру. На этом этапе трибунал еще не осуществляет правосудия, а завершает подготовку к полноценному запуску.
    • Фаза 2 (full-fledged Tribunal) – полноценное функционирование Специального трибунала. После завершения подготовительных этапов институция переходит к осуществлению своей юрисдикции: начинаются расследования, предъявление обвинений, судебные разбирательства и вынесение приговоров по преступлению агрессии. К этому моменту должны быть сформированы все ключевые органы, обеспечены постоянные помещения, инфраструктура безопасности и механизмы международного сотрудничества, необходимые для эффективного осуществления правосудия.

      Украина рассчитывает, что Спецтрибунал должен полноценно заработать уже в следующем году, добавили в ОПУ.

