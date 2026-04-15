Запуск Спецтрибунала по агрессии рф: уже 18 стран присоединились к соглашению
Киев • УНН
Глава МИД призвал все государства — как в рамках Совета Европы, так и за его пределами — присоединиться к этому историческому процессу.
Франция официально подтвердила намерение присоединиться к Расширенному частичному соглашению по Руководящему комитету Специального трибунала. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает УНН.
Благодарен Франции за официальное подтверждение намерения присоединиться к Расширенному частичному соглашению по Руководящему комитету Специального трибунала. Уже 18 государств-членов Совета Европы присоединились. Соглашение будет вынесено на голосование Комитета министров Совета Европы в мае
Впервые со времен Нюрнбергского процесса мы работаем над обеспечением правосудия за преступление агрессии, и этот процесс будет иметь определяющее значение для всего международного сообщества
Напомним
В июне 2025 года в Страсбурге Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали Соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Судить россиян и их сообщников, ответственных за преступление агрессии против Украины, будут в Гааге – городе справедливости и международного правосудия.
Специальный трибунал также будет сотрудничать с Международным уголовным судом. Производства могут расследовать параллельно обе институции, не препятствуя работе друг друга.
Дополнение
В Офисе Президента сообщали, что продолжается работа над расширенным частичным соглашением по созданию Специального трибунала по преступлениям агрессии России. Уже в конце этого года он может начать свою фактическую деятельность.