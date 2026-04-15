ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1м/с
47%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 21899 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 30487 просмотра
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo14 апреля, 07:44 • 38043 просмотра
Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"Video13 апреля, 14:56 • 32427 просмотра
В китайском кафе ввели "правила входа", запретив мусорить, выбрасывать черные чулки и красть черепахPhoto11 апреля, 20:00 • 41485 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Хранитель
Отопление

Запуск Спецтрибунала по агрессии рф: уже 18 стран присоединились к соглашению

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Глава МИД призвал все государства — как в рамках Совета Европы, так и за его пределами — присоединиться к этому историческому процессу.

Франция официально подтвердила намерение присоединиться к Расширенному частичному соглашению по Руководящему комитету Специального трибунала. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Благодарен Франции за официальное подтверждение намерения присоединиться к Расширенному частичному соглашению по Руководящему комитету Специального трибунала. Уже 18 государств-членов Совета Европы присоединились. Соглашение будет вынесено на голосование Комитета министров Совета Европы в мае 

- сообщил Сибига.

Глава МИД призвал все государства — как в рамках Совета Европы, так и вне ее — присоединиться к этому историческому процессу.

Впервые со времен Нюрнбергского процесса мы работаем над обеспечением правосудия за преступление агрессии, и этот процесс будет иметь определяющее значение для всего международного сообщества 

- резюмировал Сибига.

Польша и Исландия поддержали соглашение для запуска Спецтрибунала по агрессии рф, его могут вынести на голосование в мае - МИД14.04.26, 22:52 • 4264 просмотра

Напомним

В июне 2025 года в Страсбурге Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали Соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Судить россиян и их сообщников, ответственных за преступление агрессии против Украины, будут в Гааге – городе справедливости и международного правосудия.

Специальный трибунал также будет сотрудничать с Международным уголовным судом. Производства могут расследовать параллельно обе институции, не препятствуя работе друг друга.

Дополнение

В Офисе Президента сообщали, что продолжается работа над расширенным частичным соглашением по созданию Специального трибунала по преступлениям агрессии России. Уже в конце этого года он может начать свою фактическую деятельность.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Андрей Сибига
Совет Европы
Франция