Запуск Спецтрибунала по агрессии рф: уже 18 стран присоединились к соглашению

Франция официально подтвердила намерение присоединиться к Расширенному частичному соглашению по Руководящему комитету Специального трибунала. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Благодарен Франции за официальное подтверждение намерения присоединиться к Расширенному частичному соглашению по Руководящему комитету Специального трибунала. Уже 18 государств-членов Совета Европы присоединились. Соглашение будет вынесено на голосование Комитета министров Совета Европы в мае

Глава МИД призвал все государства — как в рамках Совета Европы, так и вне ее — присоединиться к этому историческому процессу.

Впервые со времен Нюрнбергского процесса мы работаем над обеспечением правосудия за преступление агрессии, и этот процесс будет иметь определяющее значение для всего международного сообщества