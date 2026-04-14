$43.440.0250.750.16
ukenru
Польша и Исландия поддержали соглашение для запуска Спецтрибунала по агрессии рф, его могут вынести на голосование в мае - МИД

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Польша и Исландия присоединились к соглашению о Спецтрибунале. Теперь 17 государств готовы вынести документ на голосование Совета Европы уже в мае этого года.

Польша и Исландия присоединились к соглашению о запуске Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Соглашение может быть вынесено на голосование уже в мае. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.

Польша и Исландия присоединились к соглашению о запуске Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Достигнуто необходимое количество — 17 государств-членов Совета Европы — для вынесения соглашения на голосование в мае 

— министр Андрей Сибига.

Напомним

В июне 2025 года в Страсбурге Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали Соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Судить россиян и их сообщников, ответственных за преступление агрессии против Украины, будут в Гааге – городе справедливости и международного правосудия.

Специальный трибунал также будет сотрудничать с Международным уголовным судом. Производства могут расследовать параллельно оба института, не препятствуя работе друг друга.

Дополнение

В Офисе Президента сообщали, что продолжается работа над расширенным частичным соглашением о создании Специального трибунала по преступлениям агрессии россии. Уже в конце этого года он может начать свою фактическую деятельность.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Совет Европы
Гаага
Исландия
Владимир Зеленский
Украина
Польша