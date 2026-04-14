Польша и Исландия поддержали соглашение для запуска Спецтрибунала по агрессии рф, его могут вынести на голосование в мае - МИД
Киев • УНН
Польша и Исландия присоединились к соглашению о запуске Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Соглашение может быть вынесено на голосование уже в мае. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.
Напомним
В июне 2025 года в Страсбурге Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали Соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Судить россиян и их сообщников, ответственных за преступление агрессии против Украины, будут в Гааге – городе справедливости и международного правосудия.
Специальный трибунал также будет сотрудничать с Международным уголовным судом. Производства могут расследовать параллельно оба института, не препятствуя работе друг друга.
Дополнение
В Офисе Президента сообщали, что продолжается работа над расширенным частичным соглашением о создании Специального трибунала по преступлениям агрессии россии. Уже в конце этого года он может начать свою фактическую деятельность.