Запуск работы Спецтрибунала по преступлениям РФ будет проходить в три этапа – МИД

Запуск работы Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины будет проходить в три этапа. Сейчас процесс находится на этапе подготовки к заключению расширенного частичного соглашения о руководящем комитете Спецтрибунала. Об этом сообщил директор департамента международного права МИД Антон Кориневич во время IV конференции "Возмещение ущерба, причиненного агрессией: право&война", передает УНН.

На каком этапе создание Спецтрибунала

"У нас уже подписано соглашение о создании специального трибунала между Украиной и Советом Европы. Верховная Рада ратифицировала это соглашение. 17 июля закон о ратификации вступил в силу. Сейчас мы находимся на этапе подготовки к заключению расширенного частичного соглашения о руководящем комитете специального трибунала", - сказал Кориневич.

Он пояснил, что расширенное частичное соглашение – это специальная форма соглашения, которая существует только в Совете Европы.

Некоторые государства не считают его международным договором и могут его непосредственно выполнять на основе решения правительства, как, например, это будет делать Польша. Для Украины это расширенное частичное соглашение согласно нашему законодательству будет считаться международным договором. То есть нам нужно будет к нему присоединяться- отметил Кориневич.

Он подчеркнул, что сейчас важнейшая идея-фикс быстрее запустить это расширенное частичное соглашение.

"Предполагается, что запуск работы Спецтрибунала будет проходить в три этапа. Первым этапом будет так называемая передовая команда – небольшое количество людей, которые будут работать над организационно-административным запуском работы специального трибунала. Вторая фаза – это трибунал, который будет существовать как организация, но еще не будет осуществлять свою судебную юрисдикцию. Третий этап – это полноценный трибунал, который будет осуществлять свою юрисдикцию", - пояснил Кориневич.

Ценность Спецтрибунала по преступлениям рф

"Вопрос специального трибунала – это вопрос индивидуальной уголовной ответственности за преступление агрессии против Украины…Ценность специального трибунала в том, что он сможет выносить приговоры и решения, которые будут фиксировать, что российская агрессивная война против Украины является преступной, противоправной, неправомерной. Таким образом эти решения, соответствующие приговоры могут быть хорошим основанием для движения вперед в вопросе конфискации суверенных активов, суверенных иммунитетов для движения вперед", - заявил Кориневич.

Он отметил, что специальный трибунал не претендует на вопрос конфискации, как вид наказания.

"Мы при финализации работы над текстом устава специального трибунала работали в тесной координации с командой Минюста, Офиса Президента, нардепами, мы заложили те моменты, чтобы было понятно, что специальный трибунал не претендует на вопрос конфискации, как вида наказания. Наказание - это лишение свободы.

Все, что касается возмещения причиненного ущерба будет решать компенсационная комиссия и соответственно в целом международный компенсационный механизм", - рассказал Кориневич.

Дополнение

В Офисе Президента сообщали, что продолжается работа над расширенным частичным соглашением о создании Специального трибунала по преступлениям агрессии россии. Уже в конце этого года он может начать свою фактическую деятельность.