Запуск роботи Спецтрибуналу щодо злочинів рф відбуватиметься в три етапи – МЗС

Запуск роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України відбуватиметься в три етапи. Наразі процес на етапі підготовки до укладення розширеної часткової угоди про керівний комітет Спецтрибуналу. Про це повідомив директор департаменту міжнародного права МЗС Антон Кориневич під час ІV конференції "Відшкодування шкоди заподіяної агресією: право&війна", передає УНН.

На якому етапі створення Спецтрибуналу

"В нас вже підписана угода про створення спеціального трибуналу між Україною та Радою Європи. Верховна Рада ратифікувала цю угоду. 17 липня закон про ратифікацію набрав чинності. Зараз ми знаходимось на етапі підготовки до укладення розширеної часткової угоди про керівний комітет спеціального трибуналу", - сказав Кориневич.

Він пояснив, що розширена часткова угода – це спеціальна форма угоди, яка існує тільки в Раді Європи.

Деякі держави не вважають її міжнародним договором і можуть її безпосередньо виконувати на основі рішення уряду, як, наприклад, це буде робити Польща. Для України ця розширена часткова угода згідно з нашим законодавством буде вважатися міжнародним договором. Тобто нам треба буде до неї приєднуватися- зазначив Кориневич.

Він наголосив, що зараз найважливіша ідея-фікс швидше запустити цю розширену часткову угоду.

"Передбачається, що запуск роботи Спецтрибуналу відбуватиметься в три етапи. Першим етапом буде так звана передова команда – невелика кількість людей, які будуть працювати над організаційно-адміністративним запуском роботи спеціального трибуналу. Друга фаза – це трибунал, який буде існувати як організація, але ще не буде здійснювати свою судову юрисдикцію. Третій етап – це повноцінний трибунал, який здійснюватиме свою юрисдикцію", - пояснив Кориневич.

Євросоюз виділяє перші 10 млн євро на Спецтрибунал щодо злочинів рф

Цінність Спецтрибуналу щодо злочинів рф

"Питання спеціального трибуналу – це питання індивідуальної кримінальної відповідальності, за злочин агресії проти України…Цінність спеціального трибуналу в тому, що він зможе виносити вироки та рішення, які фіксуватимуть, що російська агресивна війна проти України є злочинною, протиправною, неправомірною. Таким чином ці рішення, відповідні вироки можуть бути хорошою підставою для руху вперед у питанні конфіскації суверенних активів, суверенних імунітетів для руху вперед", - заявив Кориневич.

Він зазначив, що спеціальний трибунал не претендує на питання конфіскації, як вид покарання.

"Ми при фіналізації роботи над текстом статуту спеціального трибуналу працювали у тісній координації з командою Мінюсту, Офісу Президента, нардепами, ми заклали ті моменти, щоб було зрозуміло, що спеціальний трибунал не претиндує на питання конфіскації, як виду покарання. Покарання - це позбавлення волі.

Все, що стосується відшкодування завданої шкоди буде вирішувати компенсаційна комісія й відповідно вцілому міжнародний компенсаційний механізм", - розповів Кориневич.

Доповнення

В Офісі Президента повідомляли, що триває робота над розширеною частковою угодою щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії росії. Вже наприкінці цього року він може розпочати свою фактичну діяльність.