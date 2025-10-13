Євросоюз виділяє перші 10 млн євро на Спецтрибунал щодо злочинів рф
Київ • УНН
Європейський Союз виділяє 10 мільйонів євро на Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Це має забезпечити притягнення до відповідальності винних у злочинах агресії.
Європейський Союз виділяє перші 10 мільйонів євро на Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Про це заявила Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, яка перебуває з візитом у Києві, передає УНН.
Деталі
"Докази воєнних злочинів росії в Україні очевидні. Залишені безкарними злочини лише заохочують нові злочини. Сьогодні ми виділяємо перші 10 мільйонів євро Спеціальному трибуналу, щоб гарантувати, що винні у злочинах агресії не уникнуть правосуддя", - заявила Каллас, поширивши відповідне відео у X.
Доповнення
15 липня Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За словами Генпрокурора Руслана Кравченка, це ще один крок справедливості. Також Генпрокурор заявляв, що робота Спецтрибуналу - це робота фактів і доказів, тож саме прокурори України відіграватимуть у цьому процесі ключову роль.
В Офісі Президента повідомляли, що триває робота над розширеною частковою угодою щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії росії. Вже наприкінці цього року він може розпочати свою фактичну діяльність.