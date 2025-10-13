$41.600.10
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів
Ексклюзив
08:59 • 10960 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
07:59 • 11105 перегляди
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
Ексклюзив
07:50 • 19895 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
07:11 • 15775 перегляди
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
06:07 • 13874 перегляди
Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм
04:29 • 18564 перегляди
"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики
12 жовтня, 17:52 • 34707 перегляди
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
12 жовтня, 16:23 • 43130 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 67856 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Євросоюз виділяє перші 10 млн євро на Спецтрибунал щодо злочинів рф

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Європейський Союз виділяє 10 мільйонів євро на Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Це має забезпечити притягнення до відповідальності винних у злочинах агресії.

Євросоюз виділяє перші 10 млн євро на Спецтрибунал щодо злочинів рф

Європейський Союз виділяє перші 10 мільйонів євро на Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Про це заявила Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, яка перебуває з візитом у Києві, передає УНН.

Деталі

"Докази воєнних злочинів росії в Україні очевидні. Залишені безкарними злочини лише заохочують нові злочини. Сьогодні ми виділяємо перші 10 мільйонів євро Спеціальному трибуналу, щоб гарантувати, що винні у злочинах агресії не уникнуть правосуддя", - заявила Каллас, поширивши відповідне відео у X.

Доповнення

15 липня Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.  За словами Генпрокурора Руслана Кравченка, це ще один крок справедливості. Також Генпрокурор заявляв, що робота Спецтрибуналу - це робота фактів і доказів, тож саме прокурори України відіграватимуть у цьому процесі ключову роль.

В Офісі Президента повідомляли, що триває робота над розширеною частковою угодою щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії росії. Вже наприкінці цього року він може розпочати свою фактичну діяльність.

Анна Мурашко

