Евросоюз выделяет первые 10 млн евро на Спецтрибунал по преступлениям РФ

09:37 • 1770 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
Эксклюзив
08:59 • 10722 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 10986 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
Эксклюзив
07:50 • 19687 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
07:11 • 15691 просмотра
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
06:07 • 13836 просмотра
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем
04:29 • 18536 просмотра
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
12 октября, 17:52 • 34707 просмотра
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
12 октября, 16:23 • 43124 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 67749 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Популярные новости
Вузы в России вербуют молодежь с ВОТ Украины - ЦНС13 октября, 00:48 • 24396 просмотра
Трамп стал одним из крупнейших частных владельцев биткоинов в США - Forbes13 октября, 01:52 • 25932 просмотра
Финансовые стимулы не работают: Россия не может компенсировать потери на войне против Украины - ISW13 октября, 02:25 • 16671 просмотра
Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам04:14 • 19816 просмотра
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожарыPhotoVideo05:19 • 33299 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
08:59 • 10666 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
Эксклюзив
07:50 • 19631 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 67733 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 112108 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 121205 просмотра
УНН Lite
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 33960 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 65774 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 69178 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 70346 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 136396 просмотра
Евросоюз выделяет первые 10 млн евро на Спецтрибунал по преступлениям РФ

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Европейский Союз выделяет 10 миллионов евро на Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Это должно обеспечить привлечение к ответственности виновных в преступлениях агрессии.

Евросоюз выделяет первые 10 млн евро на Спецтрибунал по преступлениям РФ

Европейский Союз выделяет первые 10 миллионов евро на Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, находящаяся с визитом в Киеве, передает УНН.

Детали

"Доказательства военных преступлений России в Украине очевидны. Оставленные безнаказанными преступления лишь поощряют новые преступления. Сегодня мы выделяем первые 10 миллионов евро Специальному трибуналу, чтобы гарантировать, что виновные в преступлениях агрессии не избегут правосудия", - заявила Каллас, распространив соответствующее видео в X.

Дополнение

15 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. По словам Генпрокурора Руслана Кравченко, это еще один шаг к справедливости. Также Генпрокурор заявлял, что работа Спецтрибунала - это работа фактов и доказательств, поэтому именно прокуроры Украины будут играть в этом процессе ключевую роль.

В Офисе Президента сообщали, что продолжается работа над расширенным частичным соглашением о создании Специального трибунала по преступлениям агрессии России. Уже в конце этого года он может начать свою фактическую деятельность.

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Руслан Кравченко
Кайя Каллас
Совет Европы
Верховная Рада
Европейский Союз
Украина
Киев