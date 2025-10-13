Евросоюз выделяет первые 10 млн евро на Спецтрибунал по преступлениям РФ

Европейский Союз выделяет первые 10 миллионов евро на Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, находящаяся с визитом в Киеве, передает УНН.

Детали

"Доказательства военных преступлений России в Украине очевидны. Оставленные безнаказанными преступления лишь поощряют новые преступления. Сегодня мы выделяем первые 10 миллионов евро Специальному трибуналу, чтобы гарантировать, что виновные в преступлениях агрессии не избегут правосудия", - заявила Каллас, распространив соответствующее видео в X.

Дополнение

15 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. По словам Генпрокурора Руслана Кравченко, это еще один шаг к справедливости. Также Генпрокурор заявлял, что работа Спецтрибунала - это работа фактов и доказательств, поэтому именно прокуроры Украины будут играть в этом процессе ключевую роль.

В Офисе Президента сообщали, что продолжается работа над расширенным частичным соглашением о создании Специального трибунала по преступлениям агрессии России. Уже в конце этого года он может начать свою фактическую деятельность.