Бюрократия не должна остановить правосудие - Генпрокурор Кравченко о запуске Специального трибунала

$43.850.1251.610.22
ukenru
7 мая, 16:43 • 24129 просмотра
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней
7 мая, 15:47 • 47542 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса
Эксклюзив
7 мая, 14:50 • 42608 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
7 мая, 14:00 • 35091 просмотра
Зеленский подтвердил ряд встреч Умерова с представителями Трампа и дал три ключевые задачи
7 мая, 12:16 • 37780 просмотра
Профсоюзы поддерживают обновление Трудового кодекса, но выступают против локаута и сужения прав работников - Бызов
Эксклюзив
7 мая, 11:20 • 29978 просмотра
Налогообложение лизинга транспорта как роялти юридически необоснованно — юрист
7 мая, 08:41 • 29689 просмотра
Международные резервы сократились еще на 7% - ОВГЗ и помощь партнеров не перекрыли продажу валюты и выплату долга
Эксклюзив
7 мая, 07:20 • 56598 просмотра
Хантавирус в Украине: что это за инфекция, как передается и чем опасна
7 мая, 06:31 • 45368 просмотра
Праздники 8 и 9 мая - что отмечают в Украине и в чем разницаPhotoVideo
6 мая, 17:36 • 29892 просмотра
В Украине отменили ограничения на выезд за границу для ряда женщин-чиновниц. Министров и нардепов это не касается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3.4м/с
52%
749мм
Популярные новости
Администрация КНУ имени Шевченко отменила запрет на Telegram7 мая, 20:13 • 8478 просмотра
Армения не является союзником россии в вопросе Украины - Пашинян7 мая, 21:28 • 10095 просмотра
Танкеры ОАЭ скрытно вывозят миллионы баррелей нефти через Ормузский пролив — Reuters7 мая, 23:15 • 9228 просмотра
"Мы знаем россиян и их методы": Германия не будет эвакуировать посольство из Киева, несмотря на угрозы рф7 мая, 23:51 • 10182 просмотра
Дроны атаковали НПЗ в российском ЯрославлеVideo01:34 • 6572 просмотра
публикации
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней7 мая, 16:43 • 24129 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса7 мая, 15:47 • 47544 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
Эксклюзив
7 мая, 14:50 • 42610 просмотра
Топ-5 мест в Ирпене, куда стоит пойти на выходныхPhoto7 мая, 09:44 • 42492 просмотра
Хантавирус в Украине: что это за инфекция, как передается и чем опасна
Эксклюзив
7 мая, 07:20 • 56598 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Антониу Кошта
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Государственная граница Украины
Иран
Реклама
УНН Lite
Сериал о Гарри Поттере продлили на второй сезон до выхода первогоVideo7 мая, 13:12 • 17604 просмотра
Создатель сериала "Пацаны" ответил фанатам на жалобы по поводу проходных эпизодов7 мая, 10:57 • 17286 просмотра
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 54216 просмотра
Модный ритейл ощущает влияние ближневосточного кризиса - отчет6 мая, 15:00 • 24382 просмотра
Вещи Мэттью Перри и подписанные сценарии "Друзей" продадут на аукционе - AP6 мая, 10:04 • 44432 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Бюрократия не должна остановить правосудие - Генпрокурор Кравченко о запуске Специального трибунала

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Руслан Кравченко призвал к созданию действенного Спецтрибунала для наказания руководства рф. Зафиксировано более 256 тысяч преступлений агрессии против Украины.

Бюрократия не должна остановить правосудие - Генпрокурор Кравченко о запуске Специального трибунала

Российские преступники должны быть наказаны — бюрократия не должна остановить правосудие. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко на министерской встрече Группы диалога в рамках международной конференции United for Justice, которая состоялась в Киеве, передает УНН.

Генпрокурор отметил участие партнеров в работе над восстановлением справедливости.

Мы все вместе работаем. Мы все очень усердно работаем ради общей цели — восстановить справедливость для жертв и наказать преступников за все преступления. На данный момент зафиксировано более 256 тысяч преступлений, связанных с агрессией рф. Российские преступники убивают: убивают гражданских, детей, невинных. Они атакуют и разрушают больницы, школы, инфраструктуру. Это не случайность — россия этого хочет

— заявил Генпрокурор во время выступления.

Он подчеркнул, что Украина уже имеет результаты в рамках преследования российских преступников по украинскому законодательству.

"И весь мир нам помогает и поддерживает. Сегодня с нами двадцать партнеров из разных стран. Это мощный сигнал — никакие границы не защитят от справедливости. Для этого у нас также есть отличная работа с Международным уголовным судом", — заявил Кравченко.

Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине25.02.26, 10:12 • 31409 просмотров

Генпрокурор подчеркнул важность создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, в то же время отметив, что этот механизм должен заработать по-настоящему.

И очень важно, что у нас есть Специальный трибунал по агрессии. Но это должно действительно работать. И это нужно всем нам. Уже на вчера. Российский преступник, будь то солдат, генерал, депутат или высокопоставленный чиновник — все должны предстать перед судом. Бюрократия не должна останавливать правосудие

— заявил Генпрокурор Кравченко.

В суд передали дело ключевого российского командира за участие в захвате Бучи и убийстве гражданских - Генпрокурор07.05.26, 10:09 • 3420 просмотров

Напомним

Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины — это международный механизм, который должен привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство россии именно за преступное решение развязать и вести агрессивную войну против Украины. 

Завершился основной юридический этап работы над трибуналом. К соглашению о спецтрибунале присоединились уже 25 стран.

С февраля 2026 года начала работать передовая группа в Гааге и Страсбурге, которая готовит организационный запуск трибунала. Ее работа предусматривает решение всех вопросов, предшествующих созданию руководящего комитета, который будет избирать судей и прокуроров.

14-15 мая в Кишиневе Совет Европы должен сделать следующий шаг к запуску Спецтрибунала и заключить соглашение о его руководящем комитете.

Лилия Подоляк

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Кишинёв
Руслан Кравченко
Совет Европы
Гаага
Украина
Киев