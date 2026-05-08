Бюрократия не должна остановить правосудие - Генпрокурор Кравченко о запуске Специального трибунала

Российские преступники должны быть наказаны — бюрократия не должна остановить правосудие. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко на министерской встрече Группы диалога в рамках международной конференции United for Justice, которая состоялась в Киеве, передает УНН.

Генпрокурор отметил участие партнеров в работе над восстановлением справедливости.

Мы все вместе работаем. Мы все очень усердно работаем ради общей цели — восстановить справедливость для жертв и наказать преступников за все преступления. На данный момент зафиксировано более 256 тысяч преступлений, связанных с агрессией рф. Российские преступники убивают: убивают гражданских, детей, невинных. Они атакуют и разрушают больницы, школы, инфраструктуру. Это не случайность — россия этого хочет — заявил Генпрокурор во время выступления.

Он подчеркнул, что Украина уже имеет результаты в рамках преследования российских преступников по украинскому законодательству.

"И весь мир нам помогает и поддерживает. Сегодня с нами двадцать партнеров из разных стран. Это мощный сигнал — никакие границы не защитят от справедливости. Для этого у нас также есть отличная работа с Международным уголовным судом", — заявил Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул важность создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, в то же время отметив, что этот механизм должен заработать по-настоящему.

И очень важно, что у нас есть Специальный трибунал по агрессии. Но это должно действительно работать. И это нужно всем нам. Уже на вчера. Российский преступник, будь то солдат, генерал, депутат или высокопоставленный чиновник — все должны предстать перед судом. Бюрократия не должна останавливать правосудие — заявил Генпрокурор Кравченко.

Напомним

Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины — это международный механизм, который должен привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство россии именно за преступное решение развязать и вести агрессивную войну против Украины.

Завершился основной юридический этап работы над трибуналом. К соглашению о спецтрибунале присоединились уже 25 стран.

С февраля 2026 года начала работать передовая группа в Гааге и Страсбурге, которая готовит организационный запуск трибунала. Ее работа предусматривает решение всех вопросов, предшествующих созданию руководящего комитета, который будет избирать судей и прокуроров.

14-15 мая в Кишиневе Совет Европы должен сделать следующий шаг к запуску Спецтрибунала и заключить соглашение о его руководящем комитете.