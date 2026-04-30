Беспилотники СБУ поразили завод "Лукойл" в перми на расстоянии более 1500 км от Украины
"Для парада в москве или чего-то большего": Зеленский поручил выяснить у команды Трампа детали российского предложения о тишине
Можно ли выжить при ядерном взрыве и как действовать правильно
Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных на передовой
Мировой тренд на кесарево сечение: показания, риски и ситуация в Украине
Переплыть Днестр или перейти горы с "проводником": пограничники рассказали о самых популярных попытках уклонистов покинуть Украину
"Баттл двух королей" в Вашингтоне — как Чарльз III и Трамп шутили друг над другом
Потепление придет в Украину в мае. Уже в воскресенье ожидается до +20
Правовая природа лизинга: юрист объяснила, почему платежи за транспорт не могут быть роялти
Психосоматика без мифов: как стресс и тревога влияют на тело
Украина ратифицировала конвенцию о комиссии по компенсации нанесенного россией ущерба — как это запустит новый этап работы RD4U

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Рада ратифицировала создание комиссии для выплат за ущерб от агрессии рф. Орган будет определять суммы компенсаций на основе данных Реестра убытков.

Украина ратифицировала конвенцию о комиссии по компенсации нанесенного россией ущерба — как это запустит новый этап работы RD4U

Верховная Рада ратифицировала Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии для Украины (№ 0371), которая станет ключевым элементом международного механизма возмещения ущерба, нанесенного агрессией рф, сообщили в четверг в парламенте, пишет УНН.

Детали

За проголосовали 283 народных депутата.

Документ, как сообщается, позволит создать второй компонент международного компенсационного механизма для возмещения ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины. Комиссия будет действовать как независимый административный орган в институциональных рамках Совета Европы.

Как пояснила нардеп Елена Шуляк журналистам, этим документом завершаются внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления Конвенции в силу для Украины, чтобы запустить работу Международной компенсационной комиссии.

Она будет принимать решения по заявлениям о возмещении и определять размер выплат по убыткам, которые понесли украинцы в результате российской вооруженной агрессии. Это второй этап глобального компенсационного механизма, который стартовал с запуска международного Реестра убытков в 2023 году.  

Этапы создания

"Первый этап - запуск международного Реестра убытков, который состоялся в 2023 году, а уже в 2024-м украинцы получили возможность подавать первые заявления. По состоянию на апрель 2026 года в него уже подано около 150 тысяч заявлений, однако подача заявления еще не означает компенсацию. Определением ее размеров, а также рассмотрением заявлений и будет заниматься международная Компенсационная комиссия, конвенцию о создании которой приняла сегодня Верховная Рада. Именно конвенция является основой для создания и функционирования этой комиссии", - пояснила Шуляк. 

16 декабря в Гааге подписана Конвенция о создании Международной компенсационной комиссии для Украины, которая является продолжением экосистемы Международного реестра убытков (RD4U). Она определяет Компенсационную комиссию как независимый административный орган в рамках институциональной структуры Совета Европы. Ее мандат охватывает убытки, потери и ущерб, нанесенные международно-противоправными деяниями российской федерации на территории Украины или против Украины с 24 февраля 2022 года. 

В Гааге приняли конвенцию о комиссии по компенсации для Украины ущерба, нанесенного россией: уже есть первые подписанты16.12.25, 14:34 • 4010 просмотров

Украинский парламент 30 апреля принял законопроект о ратификации этой конвенции. 

Что дальше

При этом нужно учитывать, что Конвенция еще не вступила в силу. Для этого нужно, чтобы по меньшей мере 25 подписантов выразили согласие на ее обязательность. Таким образом, принятие законопроекта №0371 не запускает автоматические выплаты, а вводит Украину в международную договорную конструкцию, которая еще должна полноценно заработать.

"Это важный этап формирования легитимного международного механизма, который в перспективе будет связан с Компенсационным фондом, из которого будут осуществляться выплаты. По сути, речь идет не о декларативном шаге, а о создании процедурной системы, которая позволяет превращать зафиксированные убытки в формализованные решения о компенсации", - рассказала Шуляк. 

В международном Реестре убытков запланировано открытие более 40 категорий, из которых более трети уже открыты, а остальные планируется открыть до конца текущего года. Среди уже функционирующих разделов - потеря жилья, бизнеса, доступа к жилью на ВОТ, и даже моральный ущерб. В частности, речь идет о вынужденном внутреннем и внешнем перемещении, серьезных телесных повреждениях, сексуальном насилии, смерти близкого члена семьи, исчезновении без вести близкого члена семьи, пытках, принудительном труде или службе, депортации детей и взрослых и т.д. 29 апреля в Реестре открыли возможность подавать заявления не только от физических лиц, но и от юридических, а также от государства. 

Международный Реестр убытков расширили: как бизнесу и государству получить компенсацию29.04.26, 17:48 • 2446 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Елена Шуляк
Совет Европы
Верховная Рада
Гаага
Украина