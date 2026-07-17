Что празднуют 17 июля в Украине и мире
Киев • УНН
17 июля мир отмечает Всемирный день эмодзи и международного уголовного правосудия. В Украине празднуют День этнографа, а по новому календарю чтят память великомученицы Марины.
В пятницу, 17 июля, мировое сообщество отмечает яркий праздник цифровой эпохи — Всемирный день эмодзи, а также важный для правосудия Всемирный день международного уголовного правосудия. В Украине же сегодня поздравляют с профессиональным праздником исследователей культуры — этнографов, а по новому церковному календарю верующие чтят память великомученицы Марины, пишет УНН.
День этнографа
Профессиональный праздник украинских учёных, историков и исследователей традиционной культуры. Дата выбрана не случайно: именно 17 июля родился выдающийся украинский учёный, путешественник и этнограф Николай Миклухо-Маклай.
Всемирный день международного уголовного правосудия (World Day for International Justice)
Важная правовая дата. Отмечается в честь принятия 17 июля 1998 года Римского статута — документа, который стал основой для создания Международного уголовного суда в Гааге.
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Всемирный день эмодзи (World Emoji Day)
Популярный глобальный праздник, посвящённый графическим символам, без которых невозможно представить современную переписку. Дата выбрана потому, что именно 17 июля отображается на классической пиктограмме календаря в iOS и многих других операционных системах.
Национальный день татуировки (National Tattoo Day)
Праздник популярен в США и странах Европы, он чествует мастеров тату и искусство нательной живописи, имеющее многовековую историю.
День персикового мороженого (National Peach Ice Cream Day):
Гастрономический праздник, идеальный для жаркого июльского дня.
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День жёлтой свиньи (Yellow Pig Day)
Необычный математический праздник, придуманный в 1960-х годах студентами-математиками Принстонского университета. День посвящён числу 17 и сопровождается шуточными лекциями и решением математических головоломок.
День памяти великомученицы Марины (Маргариты)
По новому (новоюлианскому) календарю, 17 июля ПЦУ и УГКЦ чтят святую Марину. В народе этот день часто называли «Марина Огненная» или праздник Марины и Лазаря. Считалось, что в этот период часто бывают сильные грозы с яркими молниями без грома. Работать в поле в этот день избегали, чтобы молния не сожгла урожай.
Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 17 июля чтят память святителя Андрея Критского. В народной традиции день получил название «Андрей Налива», поскольку к середине июля на полях наливались овсяные колосья и начиналась активная подготовка к жатве.
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