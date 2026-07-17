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Что празднуют 17 июля в Украине и мире

Киев • УНН

 • 128 просмотра

17 июля мир отмечает Всемирный день эмодзи и международного уголовного правосудия. В Украине празднуют День этнографа, а по новому календарю чтят память великомученицы Марины.

Что празднуют 17 июля в Украине и мире

В пятницу, 17 июля, мировое сообщество отмечает яркий праздник цифровой эпохи — Всемирный день эмодзи, а также важный для правосудия Всемирный день международного уголовного правосудия. В Украине же сегодня поздравляют с профессиональным праздником исследователей культуры — этнографов, а по новому церковному календарю верующие чтят память великомученицы Марины, пишет УНН.

День этнографа

Профессиональный праздник украинских учёных, историков и исследователей традиционной культуры. Дата выбрана не случайно: именно 17 июля родился выдающийся украинский учёный, путешественник и этнограф Николай Миклухо-Маклай.

Всемирный день международного уголовного правосудия (World Day for International Justice)

Важная правовая дата. Отмечается в честь принятия 17 июля 1998 года Римского статута — документа, который стал основой для создания Международного уголовного суда в Гааге.

США объявили масштабную кампанию против Международного уголовного суда14.07.26, 01:17 • 3916 просмотров

Всемирный день эмодзи (World Emoji Day)

Популярный глобальный праздник, посвящённый графическим символам, без которых невозможно представить современную переписку. Дата выбрана потому, что именно 17 июля отображается на классической пиктограмме календаря в iOS и многих других операционных системах.

Национальный день татуировки (National Tattoo Day)

Праздник популярен в США и странах Европы, он чествует мастеров тату и искусство нательной живописи, имеющее многовековую историю.

День персикового мороженого (National Peach Ice Cream Day):

Гастрономический праздник, идеальный для жаркого июльского дня.

Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома17.07.25, 16:10 • 250024 просмотра

День жёлтой свиньи (Yellow Pig Day)

Необычный математический праздник, придуманный в 1960-х годах студентами-математиками Принстонского университета. День посвящён числу 17 и сопровождается шуточными лекциями и решением математических головоломок.

День памяти великомученицы Марины (Маргариты)

По новому (новоюлианскому) календарю, 17 июля ПЦУ и УГКЦ чтят святую Марину. В народе этот день часто называли «Марина Огненная» или праздник Марины и Лазаря. Считалось, что в этот период часто бывают сильные грозы с яркими молниями без грома. Работать в поле в этот день избегали, чтобы молния не сожгла урожай.

Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 17 июля чтят память святителя Андрея Критского. В народной традиции день получил название «Андрей Налива», поскольку к середине июля на полях наливались овсяные колосья и начиналась активная подготовка к жатве.

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Александра Месенко

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Украина