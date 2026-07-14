США объявили масштабную кампанию против Международного уголовного суда

Государственный департамент США объявил о начале масштабной кампании, направленной на противодействие деятельности Международного уголовного суда (МУС), который в Вашингтоне назвали угрозой американскому суверенитету. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает Госдепартамент, пишет УНН.

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По словам Рубио, кампания предусматривает общеправительственные меры, призванные не допустить преследования МУС американских военнослужащих, должностных лиц или любых других действий, которые, по мнению Вашингтона, нарушают суверенитет США. В Госдепе подчеркнули, что Соединенные Штаты никогда не признавали юрисдикцию суда над своими гражданами, а все американские президенты после создания МУС придерживались этой позиции.

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В рамках кампании администрация США планирует активизировать дипломатическое давление на страны, которые являются участницами Римского статута, с призывом пересмотреть свое участие в МУС. Также Вашингтон намерен призвать государства, сотрудничающие с США в сфере обороны и безопасности, не признавать полномочия суда в отношении американских военных и должностных лиц.

Среди других мер, которые рассматривает Госдепартамент, – усиление контроля за государствами, продолжающими поддерживать деятельность МУС, отмена виз и введение запрета на въезд для сотрудников суда, а также расширение санкций против МУС и связанных с ним организаций. В ведомстве заявили, что не исключают никаких дипломатических инструментов для реализации этой кампании.

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