Работаем, чтобы оружие как можно быстрее показало себя на фронте: Зеленский о новом пакете помощи от США

В Украине работают над логистикой, чтобы все оружие как можно быстрее показало себя на фронте. Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский после нового решения об американской поддержке, передает УНН.

Сегодня есть новое решение об американской поддержке, решение Президента Байдена. Это и артиллерия, противотанковое оружие, техника и ПВО. То, что нужно. Спасибо. Работаем над логистикой, чтобы все оружие как можно быстрее показало себя на фронте - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

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Кроме того Президент Украины рассказал о хорошем разговоре с Президентом Словакии, которая была с визитом в Украине.

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"Говорили и об оборонном сотрудничестве, и о политических результатах, которые мы должны получить в следующем месяце в отношениях с Евросоюзом. Время для фактического открытия переговоров, и этот стратегический сигнал нужен и Украине, и всем в Европе", - резюмировал Зеленский.

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