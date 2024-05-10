Працюємо, щоб зброя якнайшвидше показала себе на фронті: Зеленський про новий пакет допомоги від США
Київ • УНН
Україна працює над логістикою для якнайшвидшого розгортання нової військової допомоги США, включаючи артилерію, протитанкову зброю, обладнання та системи протиповітряної оборони, на фронті.
В Україні працюють над логістикою, щоб уся зброя якнайшвидше показала себе на фронті. Таку зачву зробив Президент України Володимир Зеленський після нового рішення про американську підтримку, передає УНН.
Сьогодні є нове рішення про американську підтримку, рішення Президента Байдена. Це і артилерія, протитанкова зброя, техніка й ППО. Те, що потрібно. Дякую. Працюємо над логістикою, щоб уся зброя якнайшвидше показала себе на фронті
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Крім того Президент України розповів про хорошу розмова з Президенткою Словаччини, яка була з візитом в Україні.
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"Говорили й про оборонну співпрацю, і про політичні результати, які ми маємо здобути наступного місяця у відносинах із Євросоюзом. Час для фактичного відкриття перемовин, і цей стратегічний сигнал потрібен і Україні, і всім у Європі", - резюмував Зеленський.
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