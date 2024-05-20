Рамштайн-22: глава Пентагона открыл заседание контактной группы

Министр обороны США Ллойд Остин сегодня, 20 мая, открыл заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), пишет УНН.

Детали

Заседание проходит в виртуальном формате.

Это уже 22-е заседание участников формата "Рамштайн".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что возглавляемая США коалиция союзников из почти 50 стран, которые объединились, чтобы поддержать защиту Украины от продолжающегося вторжения России, отмечает двухлетнюю годовщину.

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Во время брифинга по итогам "Рамштайн-21" объявил о новых закупках оружия для Украины на 6 миллиардов долларов.