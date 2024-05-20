Рамштайн-22: глава Пентагона открыл заседание контактной группы

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-oboroni-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство обороны Соединенных Штатов Америки
pentagonПентагон
lloid-ostinЛлойд Остин
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  35548 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  101910 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  173779 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  167444 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  189601 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162038 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120897 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125312 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135521 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125670 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Новости по теме
Рамштайн-22: глава Пентагона открыл заседание контактной группы

Рамштайн-22: глава Пентагона открыл заседание контактной группы

  •  8319 просмотра
Офис Омбудсмана предложил странам Латинской Америки присоединиться к коалиции за возвращение депортированных украинских детей

Офис Омбудсмана предложил странам Латинской Америки присоединиться к коалиции за возвращение депортированных украинских детей

  •  6921 просмотра
єОселя: с начала года четыре тысячи украинских семей получили кредиты на приобретение жилья

єОселя: с начала года четыре тысячи украинских семей получили кредиты на приобретение жилья

  •  6094 просмотра
Андрющенко рассказал, на сколько увеличилось русское население в Мариуполе за полгода

Андрющенко рассказал, на сколько увеличилось русское население в Мариуполе за полгода

  •  7067 просмотра
Британский суд разрешил основателю WikiLeaks Ассанжу обжаловать экстрадицию в США

Британский суд разрешил основателю WikiLeaks Ассанжу обжаловать экстрадицию в США

  •  8711 просмотра
Австрийский журналист Шмитт распространяет нарративы кремля - его разоблачил украинский посол

Австрийский журналист Шмитт распространяет нарративы кремля - его разоблачил украинский посол

  •  10394 просмотра
Украина нуждается не в перемирии, а в устойчивом мире на десятилетия - секретарь СНБО

Украина нуждается не в перемирии, а в устойчивом мире на десятилетия - секретарь СНБО

  •  10781 просмотра
На Покровском направлении враг сейчас наиболее активный - Генштаб

На Покровском направлении враг сейчас наиболее активный - Генштаб

  •  9550 просмотра
Словацкие врачи рассказали о состоянии Фицо после покушения

Словацкие врачи рассказали о состоянии Фицо после покушения

  •  8154 просмотра
На части территории Украины до середины недели ожидаются дожди и грозы: где брать зонт

На части территории Украины до середины недели ожидаются дожди и грозы: где брать зонт

  •  7220 просмотра

Популярные

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

  •  108056 просмотра
Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента Раиси во время авиакатастрофы

Вице-президент Ирана подтвердил гибель президента Раиси во время авиакатастрофы

  •  94055 просмотра
Госдеп планирует конфисковать российские активы в США в пользу Украины

Госдеп планирует конфисковать российские активы в США в пользу Украины

  •  59938 просмотра
Военнообязанные могут получать повестки на работе - Минобороны

Военнообязанные могут получать повестки на работе - Минобороны

  •  83543 просмотра
Министерство энергетики одобрило Дорожную карту развития "умных сетей"

Министерство энергетики одобрило Дорожную карту развития "умных сетей"

  •  31211 просмотра

Публикации

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

  •  35548 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

  •  108056 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  310851 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  297592 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  353347 просмотра

Рамштайн-22: глава Пентагона открыл заседание контактной группы

22-е заседание возглавляемой США коалиции в поддержку обороны Украины от российского вторжения открыл министр обороны США Ллойд Остин.

Война •   •  8319 просмотра
Рамштайн-22: глава Пентагона открыл заседание контактной группы

Офис Омбудсмана предложил странам Латинской Америки присоединиться к коалиции за возвращение депортированных украинских детей

Офис Омбудсмена призывает страны Латинской Америки, в частности Аргентину, Чили и Уругвай, присоединиться к коалиции за возвращение украинских детей, депортированных россией, и поддержать Украинскую формулу мира во время встреч на высоком уровне.

Война •   •  6921 просмотра
Офис Омбудсмана предложил странам Латинской Америки присоединиться к коалиции за возвращение депортированных украинских детей

єОселя: с начала года четыре тысячи украинских семей получили кредиты на приобретение жилья

С начала 2024 года 4 000 украинских семей получили кредиты на общую сумму 6,7 миллиарда гривен на приобретение жилья по программе «еОселя», таким образом, общее количество семей, получивших кредиты на сумму более 16 миллиардов гривен с момента запуска программы, достигло 10 277.

Общество •   •  6094 просмотра
єОселя: с начала года четыре тысячи украинских семей получили кредиты на приобретение жилья

Андрющенко рассказал, на сколько увеличилось русское население в Мариуполе за полгода

За последние полгода количество русских во временно оккупированном Мариуполе выросло примерно на 7-8 тысяч, изменив этнический состав города.

Общество •   •  7067 просмотра
Андрющенко рассказал, на сколько увеличилось русское население в Мариуполе за полгода

Британский суд разрешил основателю WikiLeaks Ассанжу обжаловать экстрадицию в США

Высокий суд Лондона постановил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет иметь возможность обжаловать решение о его экстрадиции в США, где ему грозят обвинения в шпионаже, связанные с публикацией секретных документов.

Новости Мира •   •  8711 просмотра
Британский суд разрешил основателю WikiLeaks Ассанжу обжаловать экстрадицию в США

Австрийский журналист Шмитт распространяет нарративы кремля - его разоблачил украинский посол

Австрийский журналист Рихард Шмитт распространяет кремлевскую пропагандистскую ложь об Украине, пороча страну и ее народ, заявил посол Украины в Австрии.

политика •   •  10394 просмотра
Австрийский журналист Шмитт распространяет нарративы кремля - его разоблачил украинский посол

Украина нуждается не в перемирии, а в устойчивом мире на десятилетия - секретарь СНБО

В СНБО отмечают, что Украина стремится к длительному миру на десятилетия благодаря гарантиям безопасности, такие как членство в НАТО, а не только временное прекращение огня, чтобы обеспечить восстановление и дальнейшее развитие страны.

Война •   •  10781 просмотра
Украина нуждается не в перемирии, а в устойчивом мире на десятилетия - секретарь СНБО

На Покровском направлении враг сейчас наиболее активный - Генштаб

Украинские войска успешно отражают российские атаки на многих направлениях, при этом наиболее активно враг действует сейчас на Покровском направлении.

Война •   •  9550 просмотра
На Покровском направлении враг сейчас наиболее активный - Генштаб

Словацкие врачи рассказали о состоянии Фицо после покушения

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо стабильное и улучшается после ранений, полученных во время покушения на него 15 мая, сообщают врачи больницы Рузвельта.

Новости Мира •   •  8154 просмотра
Словацкие врачи рассказали о состоянии Фицо после покушения

На части территории Украины до середины недели ожидаются дожди и грозы: где брать зонт

В Украине в течение следующих трех суток в западных областях, днем местами и на северо-востоке пройдут кратковременные дожди и грозы, на остальной территории без осадков, температура будет колебаться от 9° тепла ночью до 28° днем.

Общество •   •  7220 просмотра
На части территории Украины до середины недели ожидаются дожди и грозы: где брать зонт