Глава Пентагона заверил в стабильном предоставлении Украине помощи "неделя за неделей"

Министр обороны США Ллойд Остин заверил, что Украина увидит стабильный процесс предоставления американской помощи неделю за неделей. Об этом он сказал 20 мая во время открытия заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"). Глава Пентагона также призвал переоценить свои возможности по предоставлению Украине средств ПВО, сообщает УНН.

Детали

Ллойд Остин отметил, что Контактная группа собралась в то время, когда российские войска начали очередное наступление на украинскую территорию. "В ближайшие недели кремлевские войска будут пытаться продвинуться дальше - и попытаются создать буферную зону вдоль украинской границы", - указал глава Пентагона.

Но защитники Украины демонстрируют "чрезвычайное мужество", в частности используя возможности, предоставленные Контактной группой, по назначению.

Остин указал, что Соединенные Штаты предоставляют Украине крайне необходимую помощь, в частности 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, боеприпасы для HIMARS, средства ПВО и противотанковые системы.

Благодаря принятию дополнительных мер мы продолжим утверждать существенные пакеты помощи Украине в сфере безопасности. И вы увидите стабильный поток американской помощи Украине неделю за неделей - заверил глава Пентагона.

Он напомнил, что в начале мая президент Джо Байден объявил о дополнительном пакете помощи в размере 400 миллионов долларов.

Мы уже обеспечили многие из первоочередных потребностей Украины, и еще больше помощи находится в пути - заметил Остин.

Он рассказал, что в новый пакет помощи входят дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и Patriot, системы HIMARS, боеприпасы для зенитных ракет Stinger и противотанковых комплексов Javelin и AT-4. Этот пакет также содержит бронетехнику.

В целом, по словам Остина, страны Контактной группы выделили Украине более 95 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности с начала полномасштабного вторжения рф.

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"Сейчас кремль продолжает усиливать бомбардировки Украины, используя российские ракеты и иранские беспилотники, чтобы нанести еще больше ударов по гражданским объектам на территории Украины и поставить под прицел еще больше невинных украинцев...И я буду призывать всех наших уважаемых союзников и партнеров переоценить свои возможности по предоставлению Украине средств ПВО, в которых она так остро нуждается", - призвал глава Пентагона.

Также Остин заявил, что с нетерпением ожидает услышать сегодня информацию от морской коалиции и интегрированной коалиции по противовоздушной и противоракетной обороне.

Рамштайн-22: глава Пентагона открыл заседание контактной группы