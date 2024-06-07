Бронетехніка та боєприпаси: США оголосили перелік озброєння, яке увійде до нового пакета допомоги
Київ • УНН
Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 2,225 мільярда доларів, включаючи боєприпаси для артилерії, системи протиповітряної оборони, патрульні катери, протитанкову зброю та інше обладнання.
В рамках нового пакета військової допомоги від США, Україна отримає боєприпаси для артилерії, ППО та навіть патрульні катери. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міноборони США.
Деталі
Зокрема, пакет допомоги, про який під час зустріч з президентом Зеленським оголосив Джо Байден, містить:
- ракети для систем ППО Hawk;
- ракети до ПЗРК Stinger
- гаубиці калібру 155 мм;
- артилерійські снаряди калібрів 155 та 105 мм;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- ПТКР TOW;
- тягачі для перевезення ОіВТ;
- берегові та річкові патрульні катери;
- протитанкові комплекси Javelin та протитанкові гранатомети AT-4;
- підривні боєприпаси;
- набої для стрілецької зброї та ручні гранати;
- прилади нічного бачення;
- запасні частини, обладнання для технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.
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Загальна вартість складових пакету сягає $225 млн. Кошти виділяються за програмою PDA — прямі поставки з запасів Армії США
Нагадаємо
Президент США Джо Байден зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у Парижі і оголосив про новий пакет допомоги Україні обсягом 225 млн доларів.