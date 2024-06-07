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Бронетехніка та боєприпаси: США оголосили перелік озброєння, яке увійде до нового пакета допомоги

Київ • УНН

 • 16635 перегляди

Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 2,225 мільярда доларів, включаючи боєприпаси для артилерії, системи протиповітряної оборони, патрульні катери, протитанкову зброю та інше обладнання.

В рамках нового пакета військової допомоги від США, Україна отримає боєприпаси для артилерії, ППО та навіть патрульні катери. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міноборони США.

Деталі 

Зокрема, пакет допомоги, про який під час зустріч з президентом Зеленським оголосив Джо Байден, містить: 

  • ракети для систем ППО Hawk;
  • ракети до ПЗРК Stinger
  • гаубиці калібру 155 мм;
  • артилерійські снаряди калібрів 155 та 105 мм;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • ПТКР TOW;
  • тягачі для перевезення ОіВТ;
  • берегові та річкові патрульні катери;
  • протитанкові комплекси Javelin та протитанкові гранатомети AT-4;
  • підривні боєприпаси;
  • набої для стрілецької зброї та ручні гранати;
  • прилади нічного бачення;
  • запасні частини, обладнання для технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Блінкен: Байден схвалив використання американської зброї для ударів по цілях рф на російському боці кордону 31.05.24, 16:50 • 25149 переглядiв

Загальна вартість складових пакету сягає $225 млн. Кошти виділяються за програмою PDA — прямі поставки з запасів Армії США

Нагадаємо

Президент США Джо Байден зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у Парижі і оголосив про новий пакет допомоги Україні обсягом 225 млн доларів. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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